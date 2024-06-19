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للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

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ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله 🔴 من المالك بدون وسيط للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص الاول بمدخل منفصل ٣نوم ٢ حمام الثاني بمدخل منفصل ٢ نوم ٢ حمام ناصية علي ٣ شوارع والحديقة الاطفال بالخلف غير مجروحة بحري كل الغرف تطل علي البحر وتراه بوضوح الساحل الشمالى⛱قرية#بدر الكيلو٨٢ بجوار مول زهران وعلي بعد ١٠كيلو من مارينا 🏖البحر رملي مش صخري ممهد لنزول جميع الاعمار🏡 🔴تشطيب فندقي باب مصفح ،بورسلين ،وسراميك الجوهرة ،اطقم وخلاطات ايديال استاندر، جبس مبور ضد الرطوبة ا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: م/محمد
التليفون: 01100001246

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العنوان: قرية بدر- الساحل الشمالى
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 6,000,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/6/2024
رقم الإعلان: 2274117

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله من المالك شاليه برايفت بوول مكيف بالكامل ٣ نوم ٢ حما.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

19/6/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

1/6/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل عل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

21/5/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

19/5/2024
صورة الاعلان: للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا للاحراج 🚫 ممنوع اصطحاب الحي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

500 جنيه

18/5/2024
صورة الاعلان: للايجارشاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجارشاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله الشاليه مكيف بالكامل عاءلات فقط منعا للاحراج ممنوع اصطحاب الحيوا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

16/5/2024
صورة الاعلان: للايجارشاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجارشاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله الشاليه مكيف بالكامل عاءلات فقط منعا للاحراج ممنوع اصطحاب الحيوا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

15/5/2024
صورة الاعلان: للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

{بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل ع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

100,000 جنيه

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر - في الإسكندرية مصر

للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(٣) الاول بمدخل منفصل ٣نوم &#.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

2,000,000 جنيه

13/5/2024
صورة الاعلان: أقل سعر شالية تقسيط في الساحل الشمالي - في الإسكندرية مصر

أقل سعر شالية تقسيط في الساحل الشمالي

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شاليه بحري للبيع بقرية راقيه بالساحل الشمالي بالكيلو 79 مساحة 90 م : 2 غرفه + ريسبشن + 2 حمام مقد.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

3,250,000 جنيه

29/4/2024
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