للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله 🔴 من المالك بدون وسيط للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص الاول بمدخل منفصل ٣نوم ٢ حمام الثاني بمدخل منفصل ٢ نوم ٢ حمام ناصية علي ٣ شوارع والحديقة الاطفال بالخلف غير مجروحة بحري كل الغرف تطل علي البحر وتراه بوضوح الساحل الشمالى⛱قرية#بدر الكيلو٨٢ بجوار مول زهران وعلي بعد ١٠كيلو من مارينا 🏖البحر رملي مش صخري ممهد لنزول جميع الاعمار🏡 🔴تشطيب فندقي باب مصفح ،بورسلين ،وسراميك الجوهرة ،اطقم وخلاطات ايديال استاندر، جبس مبور ضد الرطوبة ا