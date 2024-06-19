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للبيع شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر من المالك بدون وسيط
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله 🔴 من المالك بدون وسيط للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص الاول بمدخل منفصل ٣نوم ٢ حمام الثاني بمدخل منفصل ٢ نوم ٢ حمام ناصية علي ٣ شوارع والحديقة الاطفال بالخلف غير مجروحة بحري كل الغرف تطل علي البحر وتراه بوضوح الساحل الشمالى⛱قرية#بدر الكيلو٨٢ بجوار مول زهران وعلي بعد ١٠كيلو من مارينا 🏖البحر رملي مش صخري ممهد لنزول جميع الاعمار🏡 🔴تشطيب فندقي باب مصفح ،بورسلين ،وسراميك الجوهرة ،اطقم وخلاطات ايديال استاندر، جبس مبور ضد الرطوبة ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|م/محمد
|التليفون:
|01100001246
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|العنوان:
|قرية بدر- الساحل الشمالى
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|6,000,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/6/2024
|رقم الإعلان:
|2274117
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله من المالك شاليه برايفت بوول مكيف بالكامل ٣ نوم ٢ حما.
19/6/2024
سم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على.
1/6/2024
بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل عل.
21/5/2024
🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(�.
19/5/2024
☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا للاحراج 🚫 ممنوع اصطحاب الحي.
18/5/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله الشاليه مكيف بالكامل عاءلات فقط منعا للاحراج ممنوع اصطحاب الحيوا.
16/5/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله الشاليه مكيف بالكامل عاءلات فقط منعا للاحراج ممنوع اصطحاب الحيوا.
15/5/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا لل.
14/5/2024
ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا لل.
14/5/2024
{بسم الله ماشاء الله ولاحول ولا قوة الا بالله} 🔴 من المالك بدون وسيط، ) للبيع اول صف فلل ع.
14/5/2024
للبيع اول صف فلل على البحر اول وثاني بروف بمدخل خاص منطقة(٣) الاول بمدخل منفصل ٣نوم &#.
13/5/2024
شاليه بحري للبيع بقرية راقيه بالساحل الشمالي بالكيلو 79 مساحة 90 م : 2 غرفه + ريسبشن + 2 حمام مقد.
29/4/2024
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