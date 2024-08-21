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للبيع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|🚗 **للبيع: سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015** 🚗 - **الحالة:** فبريكا ما عدا الاصطدام - رخصة سنتين - فرش جلد بالكامل - بطارية وكاوتش جديد - **الحالة الميكانيكية:** لا تحتاج لأي مصروف 📞 للاستفسار: 01005069015 #سيارة_للبيع #شيفروليه_لانوس #موديل2015
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01005069015
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283428
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