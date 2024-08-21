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للبيع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015 - في القاهرة مصر

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🚗 **للبيع: سيارة شيفروليه لانوس موديل 2015** 🚗 - **الحالة:** فبريكا ما عدا الاصطدام - رخصة سنتين - فرش جلد بالكامل - بطارية وكاوتش جديد - **الحالة الميكانيكية:** لا تحتاج لأي مصروف 📞 للاستفسار: 01005069015 #سيارة_للبيع #شيفروليه_لانوس #موديل2015
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01005069015

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/8/2024
رقم الإعلان: 2283428

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية

(فرصة عمل)

إعلان وظيفة: موظف موارد بشرية موقع العمل: [حدائق الأهرام، البوابة الأولى] نوع الوظيفة: دوام كامل .
العنوان:

الجيزة - مصر

12,211 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: عروض وخصومات ليموزين نقل سياحي

عروض وخصومات ليموزين نقل سياحي

(للإيجار)

استمتع برحلات سياحية لا تُنسى مع عروض وخصومات ليموزين النقل السياحي عندما يتعلق الأمر برحلات السياحة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: مطلوب لمجمع طبي في الطائف اخصائي طواري

مطلوب لمجمع طبي في الطائف اخصائي طواري

(فرصة عمل)

مطلوب ل-كبرى المستشفيات بمدينة الطائف #اخصائى_طوارئ خبرة سنتين بعد الماستر وجود تصنيف هيئة سعودى تأش.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات

قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات

(للبيع)

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة

قواطيع حمامات باعلى جودة

(للبيع)

قواطيع حمامات باعلى جودة قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة صيني – هندى – فرنساوى 📌شركة ايجي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس E200 الفخمة

إيجار مرسيدس E200 الفخمة

(للإيجار)

اكتشف الفخامة والرفاهية مع مرسيدس E200! الآن يمكنك تأجير هذه السيارة الرائعة والاستمتاع بتجربة قيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار مرسيدس S450 مع سائق

إيجار مرسيدس S450 مع سائق

(للإيجار)

مرسيدس S450 توفر لك تجربة قيادة لا تُضاهى مع أحدث التقنيات وأعلى مستويات الراحة، بينما يعتني سائقنا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: باص شيفروليه للإيجار الجماعي

باص شيفروليه للإيجار الجماعي

(للإيجار)

باصنا مجهز بجميع وسائل الراحة والأمان لضمان تجربة سفر سلسة وآمنة. استفد من خدماتنا المميزة بأسعار تن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: إيجار هيونداي H1 للرحلات

إيجار هيونداي H1 للرحلات

(للإيجار)

سيارتنا مجهزة بجميع وسائل الراحة الحديثة، مما يجعلها الخيار الأمثل لأي مغامرة. احجز هيونداي H1 لرحل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات

تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات

(للإيجار)

أسعار تأجير مرسيدس S450 للمؤتمرات ايجار مرسيدس بالسائق مرسيدسS450 تعد سيارة مرسيدس S450 واحدة من ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين تويوتا كورولا للإيجار اليومي

ليموزين تويوتا كورولا للإيجار اليومي

(للإيجار)

أسعار ايجار ليموزين تويوتا كورولا ايجار سيارات اقتصادية عند استئجار ليموزين تويوتا كورولا، يعتمد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: تأجير سيارة جراند شيروكي

تأجير سيارة جراند شيروكي

(للإيجار)

تأجير سيارة جراند شيروكي هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة تجمع بين القوة والأناقة سيارة جراند شيروكي تن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار فان كيا كرنفال للرحلات العائليه

ايجار فان كيا كرنفال للرحلات العائليه

(للإيجار)

هل تبحث عن تجربة سفر مريحة ورفيعة الجودة لعائلتك؟ لدينا الحل الأمثل لك! نقدم لك فان كيا كرنفال الرائ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات

ايجار ميكروباص تويوتا هايس للرحلات

(للإيجار)

هل تخطط لرحلة عائلية أو جماعية وتبحث عن وسيلة نقل مريحة وموثوقة؟ نقدم لك ميكروباص تويوتا هايس، الخيا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين هيونداي توسان للرحلات الخاصه

ايجار ليموزين هيونداي توسان للرحلات الخاصه

(للإيجار)

هل تبحث عن وسيلة فاخرة ومريحة لرحلاتك الخاصة؟ نقدم لك ليموزين هيونداي توسان الرائعة، المصممة لتلبية .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

21/8/2024
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