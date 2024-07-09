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للبيع تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا ويعمل بكفاءة عالية ومميزات جميله
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اشرف حسن
|التليفون:
|01225503975
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|العنوان:
|السيدة زينب- السيدة زينب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|22,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/7/2024
|رقم الإعلان:
|2278538
تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا.
9/7/2024
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