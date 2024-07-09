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للبيع تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا - في القاهرة مصر

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للبيع تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا ويعمل بكفاءة عالية ومميزات جميله
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اشرف حسن
التليفون: 01225503975

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العنوان: السيدة زينب- السيدة زينب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 22,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/7/2024
رقم الإعلان: 2278538

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صورة الاعلان: تكييف يونيون اير اى كول للبيع - في القاهرة مصر

تكييف يونيون اير اى كول للبيع

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تكييف يونيون اير اى كول أربعة حصان بارد بحالة جيدة جدا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

9/7/2024
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