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للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة

(للبيع)

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الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة - في أبو ظبي الإمارات

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بناية استثمارية مكونة من: -طابق الارضي -طابق الميزان -4 طوابق -رووف البناية تحتوي على: -3 محلات تجاريه -29 وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -5 استوديوهات -20 شقه(غرفة وصاله) -شقتين كل شقة مكونة من(غرفتين وصالة) -2 بنتهاوس -المساحة:4,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CB984642 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النهيان- النهيان
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/8/2024
رقم الإعلان: 2281995

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14/8/2024
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7/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار - في أبو ظبي الإمارات

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2/8/2024
صورة الاعلان: للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة - في أبو ظبي الإمارات

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2/8/2024
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*البناية مكونة من : - طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 شقة 3 غرف وصا.
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24/7/2024
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24/7/2024
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24/7/2024
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بناية تجارية : طابق ارضي+طابق ميزانين+4طابق+رووف **هذه البناية تحتوي على:9محلات-2مكتب 27شقة مقسمة .
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار فى شارع الفلاح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار فى شارع الفلاح

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- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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19/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان بنايه تجاريه ذو عائد ممتاز فى ال نهيان - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان بنايه تجاريه ذو عائد ممتاز فى ال نهيان

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- في أبو ظبي الإمارات

*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف *البناية تحتوي على: - .
القسم: 

اتصل

19/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بنايه تجاريه موقع مميز فى ال نهيان - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بنايه تجاريه موقع مميز فى ال نهيان

(للبيع)

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*بناية استثمارية مكونة من: - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف *البناية تحتوي على: -.
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19/7/2024
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