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للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة - في أبو ظبي الإمارات

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بناية استثمارية مكونة من: -طابق الارضي-طابق الميزان-4طوابق-رووف البناية تحتوي على: -3محلات تجاريه -29وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -5استوديوهات -20شقه(غرفة وصاله) -شقتين كل شقة مكونة من(غرفتين وصالة) -2بنتهاوس -المساحة:4,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CB984642 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: النهيان- النهيان
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 3/7/2024
رقم الإعلان: 2275702

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1/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة

(للبيع)

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بناية استثمارية مكونة من:طابق الارضي -طابق الميزان -4طوابق -رووف البناية تحتوي على:3محلات تجاريه 29.
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اتصل

1/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة

(للبيع)

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بناية استثمارية مكونة من: -طابق الارضي -طابق الميزان-4 طوابق-رووف *البناية تحتوي على: *3 محلات تجا.
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1/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

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1/7/2024
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(للبيع)

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27/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار فى شارع الفلاح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار فى شارع الفلاح

(للبيع)

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*بناية على شارع رئيسي مكونة من : -طابق ارضي -15 طابق -رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة 3 غ.
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20/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار فى شارع الفلاح - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار فى شارع الفلاح

(للبيع)

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*بناية على شارع رئيسي مكونة من : *طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 شق.
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10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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10/6/2024
صورة الاعلان: تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع - في أبو ظبي الإمارات

تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع

(للبيع)

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بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5طوابق -رووف *البناية تحتوي على -2 محلات تجارية -3 مكتب .
القسم: 

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1/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان بنايه تجاريه ذو عائد ممتاز فى طريق المطار - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان بنايه تجاريه ذو عائد ممتاز فى طريق المطار

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*بناية تجارية : ( طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف ) **هذه البناية تحتوي على : - 9 محلات - .
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1/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان بناية17 طابق فرصة للاستثمار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

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1/6/2024
صورة الاعلان: امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب - في أبو ظبي الإمارات

امتلك بناية تجارية 9طوابق 27شقة 9محلات 2 مكتب

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بناية تجارية: ( طابق ارضي+طابق ميزانين+4طابق+رووف ) *هذه البناية تحتوي على:9محلات-2مكتب-27شقة مقسمة.
القسم: 

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27/5/2024
صورة الاعلان: بناية تجارية|5 طوابق| 18 شقة|موقع مميز على شارعين| - في أبو ظبي الإمارات

بناية تجارية|5 طوابق| 18 شقة|موقع مميز على شارعين|

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- في أبو ظبي الإمارات

*البناية تقع على شارعين مكونة من: - الطابق الأرضي - طابق الميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي .
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24/5/2024
صورة الاعلان: انتهز الفرصة و تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع - في أبو ظبي الإمارات

انتهز الفرصة و تملك بناية 5 طوابق فرصة بعائد استثماري رائع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بنايةمكونة من: -طابق أرضي - ميزانين -5 طوابق -رووف البناية تحتوي على 2 محلات تجارية 3 مكتب 15.
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24/5/2024
صورة الاعلان: تملك الان بنايه تجاريه رائعه فى ال نهيان - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

بناية استثمارية مكونة من : - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : -3.
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22/5/2024
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