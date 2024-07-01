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للبيع | بناية تجارية | 4 طوابق | 3 محلات | 29 شقة
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|بناية استثمارية مكونة من: -طابق الارضي-طابق الميزان-4طوابق-رووف البناية تحتوي على: -3محلات تجاريه -29وحدة سكنية مقسمة كالاتي: -5استوديوهات -20شقه(غرفة وصاله) -شقتين كل شقة مكونة من(غرفتين وصالة) -2بنتهاوس -المساحة:4,000 قدم مربع -الرقم المرجعي:CB984642 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم الترخيص التجاري:CN-1149643 رقم ترخيص الهيئة العقارية(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|النهيان- النهيان
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275702
*بناية على شارع رئيسي مكونة من : *طابق ارضي - 15 طابق *رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 شقة.
1/7/2024
بناية استثمارية مكونة من:طابق الارضي -طابق الميزان -4طوابق -رووف البناية تحتوي على:3محلات تجاريه 29.
1/7/2024
بناية استثمارية مكونة من: -طابق الارضي -طابق الميزان-4 طوابق-رووف *البناية تحتوي على: *3 محلات تجا.
1/7/2024
بنايةمكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5 طوابق -رووف *البناية تحتوي على 2 محلات تجارية 3 مكتب 1.
1/7/2024
* بناية تجارية : ( طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف ) **هذه البناية تحتوي على : - 9 محلات -.
27/6/2024
*بناية على شارع رئيسي مكونة من : -طابق ارضي -15 طابق -رووف -4 محلات تجارية -4 مكاتب -36 شقة 3 غ.
20/6/2024
*بناية على شارع رئيسي مكونة من : *طابق ارضي - 15 طابق - رووف - 4 محلات تجارية - 4 مكاتب - 36 شق.
10/6/2024
بناية تجارية : ( طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف ) *هذه البناية تحتوي على : 9 محلات-2 مكتب .
10/6/2024
بناية مكونة من: -طابق أرضي -ميزانين -5طوابق -رووف *البناية تحتوي على -2 محلات تجارية -3 مكتب .
1/6/2024
*بناية تجارية : ( طابق ارضي + طابق ميزانين+ 4 طابق + رووف ) **هذه البناية تحتوي على : - 9 محلات - .
1/6/2024
بناية على شارع رئيسي مكونة من : طابق ارضي -15 طابق -رووف -4محلات تجارية -4مكاتب -36 شقة3غرف وصالة -8.
1/6/2024
بناية تجارية: ( طابق ارضي+طابق ميزانين+4طابق+رووف ) *هذه البناية تحتوي على:9محلات-2مكتب-27شقة مقسمة.
27/5/2024
*البناية تقع على شارعين مكونة من: - الطابق الأرضي - طابق الميزان - 5 طوابق - رووف البناية تحتوي .
24/5/2024
بنايةمكونة من: -طابق أرضي - ميزانين -5 طوابق -رووف البناية تحتوي على 2 محلات تجارية 3 مكتب 15.
24/5/2024
بناية استثمارية مكونة من : - طابق الارضي - طابق الميزان - 4 طوابق - رووف البناية تحتوي على : -3.
22/5/2024
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