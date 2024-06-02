للبيع ارض موقع مميز بالزبير

للاستثمار ارض تجارية بالطي مقابل مجمع نسمة مساحة 2735 قدم مدة الاستثمار من 15 إلى 20 سنة بمبلغ 3.5.

للبيع ارض بالشارقة الحوشي مساحة 10.000 قدم مسورة من ثلاث جهات فيها محول كهرباء عند زاوية الارض بم.

للبيع أرض سكنية بالشارقة القرائن 2 المساحة : 17،780 قدم مطلوب : 1،900،000 درهم للتواصل 0097156213528.

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