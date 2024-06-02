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للبيع ارض موقع مميز بالزبير

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض بالشارقة ببساتين الزبير زاوية شارع وسكة مساحتها 7150 قدم موقع مميز مقابل الحديقة مطلوب بالقدم 120 درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 120 درهم
تاريخ الإعلان: 18/6/2024
رقم الإعلان: 2273833

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25/5/2024
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15/5/2024
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14/5/2024
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14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض ببساتين الزبير - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض ببساتين الزبير

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القسم: 

500,000 درهم

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض بالصجعة s - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض بالصجعة s

(للبيع)

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القسم: 

650,000 درهم

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض سكني بالياش - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض سكني بالياش

(للبيع)

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القسم: 

1,100,000 درهم

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض بروضة القرط - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض بروضة القرط

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

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القسم: 

365,000 درهم

8/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض سكني تجاري بالمالحة - في الشارقة الإمارات

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(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

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القسم: 

350,000 درهم

2/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض بالطرفا على ثلاث شوارع - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض بالطرفا على ثلاث شوارع

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع ارض سكني بالشارقة الطرفا زاوية ثلاث شوارع مساحة 6183 قدم مطلوب مليون درهم قابل للتفاوض للتو.
القسم: 

1,000,000 درهم

1/5/2024
صورة الاعلان: للاجار ارض تجارية بالطي - في الشارقة الإمارات

للاجار ارض تجارية بالطي

(للإيجار)

- في الشارقة الإمارات

للاستثمار ارض تجارية بالطي مقابل مجمع نسمة مساحة 2735 قدم مدة الاستثمار من 15 إلى 20 سنة بمبلغ 3.5.
القسم: 

3,500,000 درهم

1/5/2024
صورة الاعلان: للبيع مزرعة بسيح السدا الذيد - في الشارقة الإمارات

للبيع مزرعة بسيح السدا الذيد

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

للبيع مزرعة بالشارقة الذيد سيح السداة مبني فيها فيلا وسكن عمال مساحة 120 ألف قدم مطلوب 1.450.000 .
القسم: 

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1/5/2024
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