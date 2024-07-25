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للبيع ارض صناعية بام ثعوب

(للبيع)

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الإمارات (أم القيوين) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض صناعيه بأم القيوين ام الثعوب مساحه الأرض 32000 الف قدم انترلوك بالكامل شبرة مفتوحه مساحة 5000 قدم سكن عمال + 9 محلات واجهة اماميه للارض مؤجرة مطلوب 2.400.000 درهم للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
أم القيوين -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,400,000 درهم
تاريخ الإعلان: 25/7/2024
رقم الإعلان: 2278746

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

تملك الان فيلا8 غرف بموقع مميز جدا

(للبيع)

تتكون الفيلا من :8غرف نوم-8حمامات-منطقة معيشة وطعام واسعة-قاعات كبيرة-أربعة مداخل. -مطابخ مجهزة بأنا.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

امتلك فيلا فخمة 10 غرف سينما جاكوزي 4قاعات 5شرفات

(للبيع)

فيلا اول ساكن:6غرف ماستر -مجلس رجال بمدخل منفصل -مجلس حريمي-صالات واسعه -مطبخ رئيسي خارجي-مطبخ تحضي.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

امتلك الان فيلا فخمة بتصميمات تليق بك

(للبيع)

فيلا تتكون من:7غرف نوم ماستر-مجلس-3مطابخ-غرفة طعام-صالة جلوس-مكتب . -غرفتين غسيل-غرفة خادمة-غرفة سائ.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

امتلك فيلا 10غرف|مسبح|تصميم عصري|سعر حصري

(للبيع)

فيلا سوبر ديلوكس مكونة:10غرف نوم-3صالات -مجلسين-غرفة خادمة-مطبخ تحضيري -مطبخ خارجي مع غرفة طعام-غرفة.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من: طابق ارضي:غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة-مطبخ-مخزن-2حمام طابق اول:3غرف نوم-.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

مجمع فيلتين |حمام سباحة | مطبخ خارجي|موقع مميز

(للبيع)

مجمع فلتين *الفيلا الاولى مكونة من:5غرف ماستر-مجلس-غرفة طعام-صاله كبيره -غرفة خادمه مع حمام -غرفة س.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر

شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر

(للبيع)

شقة واسعة غرفتين نوم مع إطلالة جزئية على البحر تحتوي هذه الشقة على: - غرفة النوم ماستر مع ممشى في .
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة

فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة

(للبيع)

فيلا 4 غرف مع جميع المرافق | حوش | حديقة هذه الفيلا مكونة من : * الطابق الأرضي : - غرفة معيشة / صا.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي

للبيع | مجمع 6 فلل | موقع متميز |سعر ممتاز دخل سنوي

(للبيع)

مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من: -الطابق الارضي-الطابق الاول-الطابق الثاني-ملاحق خارجية *الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن

فيلا 4 غرف نوم مع غرفه خادمه |مجلسين| مخزن

(للبيع)

*فيلا تتكون: -4 غرف نوم -مجلسين -مطبخ -غرفة طعام -مخزن -غرفة خادمة -غرفة ألعاب للأطفال -4 حماماتذ -.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

تملك مجمع مميز 5 فلل في محمد بن زايد موقع ممتاز

(للبيع)

*مجمع 5 فلل على زاوية و3 شوارع منهم شارع رئيسي: -6 غرف ماستر -صالة -حجر طبيعي من الخارج -بالاضافة ال.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي

للبيع | مجمع 4 فلل | موقع & سعر مميز| عائد سنوي

(للبيع)

مجمع 4 فلل 1رئيسية و3فلل اخرين والفيلا الرئيسية مكونه من: *طابق ارضي:-غرفة ماستر-2مجلس-غرفة الطعام-ص.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

فيلا 11 غرفة ماستر رائعة | بتشطيب فخم | جاكوزي

(للبيع)

هذه الفيلا مكونة من:11غرفة ماستر مريحة-مطبخ مجهز-11حمام كبير-ملاحق خارجية-جاكوزي المساحة:15,000 قدم .
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا موقع رائع ومميز جدا فى المناصير

امتلك الان فيلا موقع رائع ومميز جدا فى المناصير

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: *7 شقق كل شقة تحتوي علي: - 3 غرف نوم - صالة *مساحةالارض: 6,400 قدم مربع *الرقم.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى الشامخه

تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى الشامخه

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: - 5 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس مع حمام - بلكونة كبيرة - 4 غرف معيشة - مط.
القسم: 

اتصل

25/7/2024
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