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للبيع ارض سكني تجاري بالطي شرق

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض سكني تجاري بالشارقة الطي شرق شارع امامي خلفي مساحة 4500 قدم مطلوب بالقدم 250 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 250 درهم
تاريخ الإعلان: 15/9/2024
رقم الإعلان: 2295151

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