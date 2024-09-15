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للبيع ارض سكني تجاري بالطي شرق
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع ارض سكني تجاري بالشارقة الطي شرق شارع امامي خلفي مساحة 4500 قدم مطلوب بالقدم 250 درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|الشارقة- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250 درهم
|تاريخ الإعلان:
|15/9/2024
|رقم الإعلان:
|2295151
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