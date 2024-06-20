للبيع ارض سكني بالتلال

للبيع ارض بالشارقة الحوشي مساحة 10.000 قدم مسورة من ثلاث جهات فيها محول كهرباء عند زاوية الارض بم.

للبيع أرض سكنية بالشارقة القرائن 2 المساحة : 17،780 قدم مطلوب : 1،900،000 درهم للتواصل 0097156213528.

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