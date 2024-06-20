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للبيع ارض سكني بالتلال
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع ارض سكني خاص على الشارع الرئيسي بالشارقة مدينة تلال مساحة الارض 4200 قدم التصريح: G+1 تملك حر لجميع الجنسيات السعر 1.100.000درهم قابل التفاوض للتواصل 00971562135283
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ياسمين
|التليفون:
|0562135283
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|العنوان:
|الشارقة- الشارقة
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/7/2024
|رقم الإعلان:
|2276788
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