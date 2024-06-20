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للبيع ارض سكني بالتلال

(للبيع)

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الإمارات (الشارقة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع ارض سكني خاص على الشارع الرئيسي بالشارقة مدينة تلال مساحة الارض 4200 قدم التصريح: G+1 تملك حر لجميع الجنسيات السعر 1.100.000درهم قابل التفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
الشارقة -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,100,000 درهم
تاريخ الإعلان: 12/7/2024
رقم الإعلان: 2276788

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15/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض بالحوشي مسورة - في الشارقة الإمارات

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14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض بروضة القرط - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض بروضة القرط

(للبيع)

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القسم: 

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14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض ببساتين الزبير - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض ببساتين الزبير

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القسم: 

500,000 درهم

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض بالصجعة s - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض بالصجعة s

(للبيع)

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القسم: 

650,000 درهم

14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض سكني بالياش - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض سكني بالياش

(للبيع)

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القسم: 

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14/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض بروضة القرط - في الشارقة الإمارات

للبيع ارض بروضة القرط

(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

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القسم: 

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8/5/2024
صورة الاعلان: للبيع ارض سكني تجاري بالمالحة - في الشارقة الإمارات

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(للبيع)

- في الشارقة الإمارات

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القسم: 

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2/5/2024
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