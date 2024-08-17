للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

ارض سكنية في مدينة زايد،وتعد واحدة من المناطق السكنية النامية التي تقدم فرصًا جيدة للاستثمارالعقاري، بما في ذلك شراء الأراضي السكنية. -المساحه : 32,512.58 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL982138 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م مزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/ سمير : 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 279684 رخصة التسجيل العقاري: 53733