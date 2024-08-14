للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

-قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثم.

**قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. .

فرصةاستثمارية لتملك قطعة ارض تجارية تقع قطعةالارض هذه في مدينة زايد، تتميز هذه القطعة سهولة الوصول إ.

-استثمر في الرفاهية مع هذه الأرض السكنية للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق .

-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن ت.

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا.

قطعةارض سكنيةتقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموق.

**أرض تجارية فى مدينة زايد: - هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ا.

**أرض سكنية للبيع في منطقة الريمان 1: - استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة .

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعةالارض هذه في مدينة زايد تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع،رق.

جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©

كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.