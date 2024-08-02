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للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

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صورة الاعلان: للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب - في أبو ظبي الإمارات

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ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية مثل المدارس،المستشفيات،والمراكزالتجاريةوغيرها،وتأتي بموقع استراتيجي يضمن لك استثمارًامربحا. المساحه:32,512.58 قدم مربع رقم المرجعي:RL982138 فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل بالسيد سمير:0503070042 الرخصة للسيد سمير:54404 رخصةالتسجيل العقاري:53733 الرخصةالتجارية:CN-1149643 رخصة(RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقارية
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مدينة زايد- مدينة خليفة ج
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/8/2024
رقم الإعلان: 2279942

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1/8/2024
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تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد

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*قطعة ارض سكنية: -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -ت.
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1/8/2024
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امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى جزيرة الناريل

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1/8/2024
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امتلك الان ارض تجارية مساحة كبيرة تصريح بناء فى مدينة زايد

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31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك قطعة أرض موقع مميز فى مدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعةارض سكنية علي زاوية وشارعين: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
القسم: 

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31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر فى جزيرة الناريل

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر: - يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL98.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة فى محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية تجارية: - هل تريد قطعة ارض للاستثمار؟ - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة؟ - هل.
القسم: 

اتصل

31/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز فى مدينه زايد - في أبو ظبي الإمارات

أمتلك الان قطعة ارض سكنية بموقع مميز فى مدينه زايد

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31/7/2024
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