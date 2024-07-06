للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب

قطعة ارض سكنية بمساحة13,875قدم مربع.تقع بموقع مميز، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن.تمتاز هذه.

مدينة زايد إحدى المناطق السكنية في مدينة خليفة،التي تقع بأبوظبي،تمتاز مدينة زايد بتصميمها الحديث وال.

-أرض سكنية-تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع،رقم مرجعي: RL979892 -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك ا.

*قطعة ارض سكنية : -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. *م.

أرض سكنية،تبلغ مساحة هذه الأرض:19,800 قدم مربع،رقم مرجعي:RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل .

*قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.

*أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 - تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافة إلى طابقين.

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