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للبيع | ارض سكنية | موقع مميز | سعر مناسب
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|للبيع: أرض سكنية في مدينة زايد خليفة، مساحة مثالية وموقع مرموق. فرصة استثمارية ممتازة للسكن العائلي أو للبناء التجاري. مساحة الارض: 32,512.58 قدم مربع الرقم المرجعي: RL982138 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/سمير: 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة خليفة ج- مدينة خليفة
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275738
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