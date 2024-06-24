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للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز

(للبيع)

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صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

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*ارض سكنية: -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير:0503070042 رقم الرخصة:54404 رقم التسجيل العقاري:53733 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643 رقم رخصة(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/6/2024
رقم الإعلان: 2274399

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صورة الاعلان: امتلك الان ارض سكنيه موقع مميز جدا فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان ارض سكنيه موقع مميز جدا فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
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24/6/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

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أرض سكنية في البطين: -تبلغ مساحة هذه الأرض:19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL964464 شركة فاين هوم ال.
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24/6/2024
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افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

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-أرض سكنية: -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن.
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اتصل

24/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان قطعة ارض سكني تجاري مميزة سعرا ومساحة فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية تجارية. - هل تريد قطعة ارض للاستثمار ؟. - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة ؟. -.
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20/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
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20/6/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت -المساحة:21,603 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL984919 .
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
القسم: 

اتصل

20/6/2024
صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

تملك ارض سكنية في مدينة زايد -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 لمزيد من المعلو.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الام.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء .
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان ارض سكنيه موقع مميز فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان ارض سكنيه موقع مميز فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التو.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
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