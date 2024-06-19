أضف إعلانك مجاناً
للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|تملك ارض سكنية في مدينة زايد -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم التسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273912
فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع.
19/6/2024
أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0.
19/6/2024
-أرض سكنية -تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الام.
19/6/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
13/6/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
13/6/2024
أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء .
13/6/2024
*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التو.
13/6/2024
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء ف.
13/6/2024
*قطعة ارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتا.
10/6/2024
أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعي:RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم .
10/6/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
10/6/2024
أرض تجارية مساحتها: 29,162.44 قدم مربع مساحة البناء: 116,068.21 قدم مربع الرقم المرجعي: CL981180 .
10/6/2024
ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة :21,603 قدم مربع الرقم المرجعي : RL984919 .
10/6/2024
قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز ه.
10/6/2024
*قطعة ارض سكنية. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، فرصة استثمارية مميزه. تمتاز هذه القطعة بموقع .
8/6/2024
جميع الحقوق محفوظة لموقع عرب نت 5 2006 - 2023 ©
كافة حقوق النشر محفوظة لأصحابها من المواقع والكتاب والناشرين وشبكة عرب نت فايف غير مسؤولة عن الآراء والتعليقات المعروضة في الموقع إذ تقع كافة المسؤوليات القانونية والأدبية على كاتبها أو/و المصدر الخاص بها.