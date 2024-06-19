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للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز|

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع| ارض سكنية| مساحة 27,801 قدم مربع| سعر مميز| - في أبو ظبي الإمارات

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تملك ارض سكنية في مدينة زايد -مساحة الارض:27,801 قدم مربع -الرقم المرجعي:LP983512 لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالسيد سمير:0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير:54404 رقم التسجيل العقاري:53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محمد بن زايد- محمد بن زايد
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 19/6/2024
رقم الإعلان: 2273912

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صورة الاعلان: اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

اغتنم الفرصة ! الآن قطعة ارض تجارية في مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -تبلغ مساحة 34,353 قدم مربع.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة - في أبو ظبي الإمارات

افضل استثمار تملك ارض سكنية بموقع مميز ومساحة جيدة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

-أرض سكنية -تبلغ مساحتها : 15,000 قدم مربع - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الام.
القسم: 

اتصل

19/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء .
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: تملك الان ارض سكنيه موقع مميز فى مدينة زايد - في أبو ظبي الإمارات

تملك الان ارض سكنيه موقع مميز فى مدينة زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التو.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية في الريمان

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء ف.
القسم: 

اتصل

13/6/2024
صورة الاعلان: متلك الان قطعة ارض سكنية مميزة بمدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

متلك الان قطعة ارض سكنية مميزة بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتا.
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع - في أبو ظبي الإمارات

للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعي:RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم .
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء - في أبو ظبي الإمارات

للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

أرض تجارية مساحتها: 29,162.44 قدم مربع مساحة البناء: 116,068.21 قدم مربع الرقم المرجعي: CL981180 .
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر - في أبو ظبي الإمارات

فرصة ذهبية لامتلاك قطعة ارض سكنية تطل علي البحر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة :21,603 قدم مربع الرقم المرجعي : RL984919 .
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض - في أبو ظبي الإمارات

فرصة استثمار مميزة! لا تبحث بعيدًا! امتلك قطعة أرض

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز ه.
القسم: 

اتصل

10/6/2024
صورة الاعلان: امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك الان قطعة ارض سكنية مميزة موقعا وسعرا ومساحة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

*قطعة ارض سكنية. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، فرصة استثمارية مميزه. تمتاز هذه القطعة بموقع .
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8/6/2024
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