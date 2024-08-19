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للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء بناية -ارتفاع البناية:35 متر مربع -ارتفاع البوديوم:21 متر مربع -الرقم المرجعي:CL981180 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة زايد- مدينة زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282844
فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد و تبلغ المساحة:34,353 قدم مرب.
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17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
-أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع -مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع -هذه الارض عليها تصريح بناء.
17/8/2024
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17/8/2024
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17/8/2024
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