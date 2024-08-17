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للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|-أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع -مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع -هذه الارض عليها تصريح بناء بناية -ارتفاع البناية:35 متر مربع -ارتفاع البوديوم:21 متر مربع -الرقم المرجعي:CL981180 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فاين هوم العقاريه
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة زايد- مدينة زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282442
-قطعة ارض سكنية في مدينة محمد بن زايد علي زاوية وشارعين بمساحة 82,950 قدم مربع مما يجعلها فرصة استثم.
17/8/2024
-قطعة ارض سكنية في مدينة محمد بن زايد بمساحة 29,448 قدم مربع مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن .
17/8/2024
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17/8/2024
-قطعة ارض سكنيه في مدينة محمد بن زايد بمساحة 13,875قدم مربع مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن م.
17/8/2024
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14/8/2024
ارض سكنية ألمساحه:32,512.58 قدم مربع،رقم مرجعي:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/.
14/8/2024
**أرض سكنية للبيع في منطقة الريمان 1: - استفد من موقعها المتميز في الريمان 1 وسط بيئة سكنية متطورة .
14/8/2024
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14/8/2024
قطعةارض سكنيةتقع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتاز هذه القطعة بموق.
13/8/2024
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13/8/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر ، حيث يمكنك الاستمتاع بمناظر البحر الخلابة والهواء النقي. *تفاصيل العرض: *ي.
13/8/2024
-قطعة ارض سكنية -للباحثين عن افضل استثمار -وايضا للباحثين عن بناء منزلهم -امتلك الان قطعة الارض السك.
12/8/2024
قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا.
12/8/2024
-قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن ت.
12/8/2024
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12/8/2024
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