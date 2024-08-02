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للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية مثل المدارس،المستشفيات،والمراكزالتجاريةوغيرها،وتأتي بموقع استراتيجي يضمن لك استثمارًامربحا. مساحتها :29,162.44 قدم مربع رقم المرجعي:CL981180 فاين هوم العقارية ذ.م.م لتواصل بالسيد سمير:0503070042 الرخصة للسيد سمير:54404 رخصةالتسجيل العقاري:53733 الرخصةالتجارية:CN-1149643 رخصة(RERA): 202401101466
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة الشامخة- الريمان 1
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/8/2024
|رقم الإعلان:
|2279959
ارض سكنية في مدينة زايد رائعة تقع في موقع مميز،المنطقة تتمتع ببيئة هادئة وقربها من الخدمات الضرورية .
2/8/2024
أرض سكنية للبيع في منطقةالريمان1مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافةإلى طابقين. استفد من .
2/8/2024
أرض سكنية للبيع في منطقةالريمان1مع تصريح لبناء فيلا تتكون من طابق أرضي بالإضافةإلى طابقين. استفد من .
2/8/2024
-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية في مدينة زايد -تبلغ المساحة:34,353 قدم مربع -استثمر للمستقبل .
1/8/2024
-أرض سكنية تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع بسعر لا يقارن وحصري -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك .
1/8/2024
*قطعة ارض سكنية -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تمت.
1/8/2024
*قطعة ارض سكنية: -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -ت.
1/8/2024
* ارض سكنية تطل علي البحر : -يوجد بها مارينا لليخت *المساحة : 21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL.
1/8/2024
*أرض تجارية: - هذه الارض عليها تصريح بناء بناية - ارتفاع البناية : 35 متر مربع - ارتفاع البوديوم .
31/7/2024
*قطعةارض سكنية علي زاوية وشارعين: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
31/7/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر: - يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL98.
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية تجارية: - هل تريد قطعة ارض للاستثمار؟ - هل تريد قطعة ارض لبناء فيلتك الخاصة؟ - هل.
31/7/2024
*قطعة ارض سكنية: - للباحثين عن افضل استثمار - وايضا للباحثين عن بناء منزلهم - امتلك الان قطعة ال.
31/7/2024
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