للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

*ارض تجارية في مدينة زايد ابوظبي تقع في منطقة حيوية ومزدهرة، مع سهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية. -مساحتها: 29,162.44 قدم مربع -مساحة البناء : 116,068.21 قدم مربع -الرقم المرجعي: CL981180 *هذه الارض عليها تصريح بناء بناية -ارتفاع البناية : 35 متر مربع -ارتفاع البوديوم :21 متر مربع فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد/ سمير: 0503070042 رقم الرخصةالتجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466 رقم الرخصةللسيد سمير: 20240000279684 رخصةالتسجيل العقاري: 53733