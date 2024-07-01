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للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع-مساحة البناء:116,068.21قدم مربع- هذه الارض عليها تصريح بناء بناية -ارتفاع البناية:35 متر مربع-ارتفاع البوديوم:21 متر مربع فاين هوم العقارية ذ.م.م التواصل مع السيد/سمير:0503070042 رقم الرخصة التجارية:CN-1149643رقم رخصة (RERA):202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير:54404،رخصة التسجيل العقاري:53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|مدينة زايد- مدينة زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275390
قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصة استثماريةوتمتاز هذه القطعة بموق.
1/7/2024
قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
1/7/2024
قطعةارض سكنيةعلي زاوية وشارعين في مدينة محمد بن زايد،مما يجعلها فرصةاستثماريةوتمتاز هذه القطعة بموقع.
1/7/2024
*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظر .
1/7/2024
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 تصريح لبناء فيل.
1/7/2024
*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *رقم مرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل م.
1/7/2024
*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد استثمر للمستقبل ! لا تنتظ.
1/7/2024
* ارض سكنية: *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى:RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم الت.
1/7/2024
*قطعة ارض سكنية : ** تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. .
27/6/2024
* ارض سكنية تطل علي البحر * يوجد بها مارينا لليخت *المساحة :21,603 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL9.
27/6/2024
*قطعة ارض سكنية: - تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. - .
27/6/2024
-فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية! -تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -تبلغ مساحة 34,353 قدم مرب.
24/6/2024
*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 لمزيد من المعلومات يمكنكم التوا.
24/6/2024
أرض سكنية في البطين: -تبلغ مساحة هذه الأرض:19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي:RL964464 شركة فاين هوم ال.
24/6/2024
-أرض سكنية: -تبلغ مساحتها:15,000 قدم مربع -سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن.
24/6/2024
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