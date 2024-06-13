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للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|أرض تجارية مساحتها:29,162.44 قدم مربع مساحة البناء:116,068.21 قدم مربع هذه الارض عليها تصريح بناء بناية -ارتفاع البناية: 35 متر مربع -ارتفاع البوديوم:21 متر مربع -الرقم المرجعي:CL981180 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري: 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مدينة زايد- مدينة زايد
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|13/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273634
قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمار.
13/6/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة 13,875قدم مربع. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
13/6/2024
*ارض سكنية *المساحه : 32,512.58 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL982138 *لمزيد من المعلومات يمكنكم التو.
13/6/2024
استثمر في الرفاهية مع هذه الفرصة الرائعة! أرض سكنية متاحة للبيع في منطقة الريمان 1 مع تصريح لبناء ف.
13/6/2024
*قطعة ارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتا.
10/6/2024
أرض سكنية تبلغ مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعي:RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم .
10/6/2024
قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.
10/6/2024
أرض تجارية مساحتها: 29,162.44 قدم مربع مساحة البناء: 116,068.21 قدم مربع الرقم المرجعي: CL981180 .
10/6/2024
ارض سكنية تطل علي البحر يوجد بها مارينا لليخت المساحة :21,603 قدم مربع الرقم المرجعي : RL984919 .
10/6/2024
قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز ه.
10/6/2024
*قطعة ارض سكنية. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، فرصة استثمارية مميزه. تمتاز هذه القطعة بموقع .
8/6/2024
*ارض سكنية تطل علي البحر *يوجد بها مارينا لليخت *المساحة: 21,603 قدم مربع *الرقم المرجعي: RL9849.
8/6/2024
*ارض سكنية:- *مساحة الارض : 27,801 قدم مربع *الرقم المرجعى: LP983512 *لمزيد من المعلومات يرجى الا.
8/6/2024
*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -استثمر للمستقبل ! لا تن.
8/6/2024
ارض تجارية مساحتها : 29,162.44 قدم مربع مساحة البناء : 116,068.21 قدم مربع *هذه الارض عليها تصريح .
7/6/2024
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