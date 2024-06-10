للبيع | ارض تجارية لا تفوت | مساحة كبيرة & تصريح بناء

*قطعة ارض سكنية . -تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. -تم.

*فرصة استثمارية لتملك قطعة ارض تجارية: - تقع قطعة الارض هذه في مدينة زايد -استثمر للمستقبل ! لا تن.

*قطعة ارض سكنية. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، فرصة استثمارية مميزه. تمتاز هذه القطعة بموقع .

قطعة ارض سكنية علي زاوية وشارعين. تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد،فرصة استثمارية ثمينه. تمتاز ه.

قطعة ارض سكنية بمساحة 29,448 قدم مربع تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثماري.

*قطعة ارض سكنية: تقع هذه القطعة في مدينة محمد بن زايد، مما يجعلها فرصة استثمارية لا تقدر بثمن. تمتا.

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