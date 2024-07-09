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للبيع ارض بدبي ورسان

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تفاصيل الإعلان
للبيع ارض بدبي الورسان موقع ممتاز زاوية مساحة 21181 قدم تصريح ارضي و 7 ادوار تملك حر مطلوب 7 مليون درهم قابل للتفاوض للتواصل 00971562135283
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ياسمين
التليفون: 0562135283

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الشارقة- الشارقة
دبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: 7,000,000 درهم
تاريخ الإعلان: 9/7/2024
رقم الإعلان: 2276352

اعلانات جديدة

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في مدينة شخبوط

امتلك فيلا تصميم حديث بمساحة واسعة في مدينة شخبوط

(للبيع)

هذه الفيلا مكونة من : - 11 غرفة ماستر مريحة - مطبخ مجهز - 11 حمام كبير - ملاحق خارجية - جاكوزي * الف.
القسم: 

اتصل

9/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة

تملك الان | فيلا بتصميم راقي وتشطيب مميز | متاحة

(للبيع)

*تتكون الفيلا: -8 غرف نوم ماستر -مجلسين مع مغاسل وحمامات -مطبخين -صالة واسعه -غرفة طعام -حوش واسع -.
القسم: 

اتصل

9/7/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو

للبيع مجمع فيلتين مكون من 16 شقة / 12 استوديو

(للبيع)

-مجمع فيلتين مكون من: -16 شقة (غرفة وصالة) -12 استوديو -مساحة الارض:20,000 قدم مربع -الرقم المرج.
القسم: 

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

مجمع فيلتين تشطيب سوبر ديلوكس | ملحق خارجي |روف

(للبيع)

مجمع فيلتين: *الطابق الارضي:-غرفة نوم-صالة-غرفة معيشة-مطبخ-مخزن-2 حمام *الطابق الاول:-3غرف نوم-صالة.
القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

فيلا للبيع | 7 غرف نوم |مجلس | حديقة | غرفة خادمة

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: -5 غرف ماستر -غرفتين نوم -مجلس مع حمام -بلكونة كبيرة -4 غرف معيشة -مطبخ -غرفتين غس.
القسم: 

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي

للبيع|فيلا بموقع مميز| زاوية وشارعين| عائد سنوي

(للبيع)

فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من: *17 وحدة سكنية مقسمة الى: -16 استديو -شق.
القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: لبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز

لبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز

(للبيع)

تحتوي الفيلا على: *طابق ارضي:-15غرفة نوم-6غرف معيشه-4مطابخ-10حمامات *طابق اول:-17غرفة نوم-6غرف معيش.
القسم: 

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: فرصة استثمارية رائعة فيلا للبيع بموقع متميز فى المرور

فرصة استثمارية رائعة فيلا للبيع بموقع متميز فى المرور

(للبيع)

* الفيلا مقسمة ل 6 شقق منفصلة بعدادات موثقة من البلدية - شقتين : (4 غرف نوم + صاله ) - 4 شقق: (3 غر.
القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى البطين

تملك الان فيلا راقية بمساحة كبيره وموقع متميز فى البطين

(للبيع)

تتكون الفيلا من : - 6 غرف ماستر - مجلس كبير - مطبخ بمدخل منفصل - غرفة طعام\ معيشة كبيرة - غرفة خ.
القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري

أمتلك فيلتك الفاخرة في مدينة الرياض|تصميم عصري

(للبيع)

تحتوي الفيلا على: -7غرق نوم -صالتين -غرفة طعام -مجلس راقي *الرووف:-غرفة خادمة-غرفة غسيل *ملاحق.
القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: |فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

|فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

(للبيع)

فيلا فاخرة تتكون من طابقين وملحقين خارجيين وحديقة.الطابق الأرضي:4غرف نوم،مجلس، صالة جلوس،غرفة طعام،4.
القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

فيلا للبيع |8 غرف نوم ماستر |3غرف خادمات|غرفة سائق

(للبيع)

تتكون الفيلا: *طابق باسمينت: -غرفة سائق -مواقف -مطبخ كبير -غرف الخزانات *الطابق الارضي: -صالةمع مجل.
القسم: 

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

امتلك الان فيلا تصميم عصري بمدينة محمد بن زايد

(للبيع)

*تتكون الفيلا من: *طابق أرضي: - غرفة نوم - مجلس - صالتين عائلة - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - .
القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس

للبيع | فيلا 7 غرف نوم | مجلس | موقع مميز| تيراس

(للبيع)

تتكون الفيلا من الطابق الأرضي:غرفة نوم ماستر-مجلس-غرفة المعيشة-صالة الطعام-مطبخ -استور-غرفة خادمة-3ح.
القسم: 

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8/7/2024
صورة الاعلان: فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي

فيلا 11 غرفة نوم | حديقة|نافوره |مجلس خارجي

(للبيع)

الفيلا تتكون من: -11 غرفة نوم -صالتين -غرفتين خدم -مجلس خارجي -مطبخ خارجي -مطبخ تحضيري -مخزن -حديق.
القسم: 

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8/7/2024
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