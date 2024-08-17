للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع

*فرصة استثمارية لقطعة أرض سكنية في منطقة البطين، تتمع قطعة الأرض بموقع استراتيجي قريب من الخدمات والمرافق الحيوية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لبناء منزل أحلامك أو كمشروع استثماري. -المساحة: 19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL964464 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 20240000279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733