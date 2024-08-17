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للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*فرصة استثمارية لقطعة أرض سكنية في منطقة البطين، تتمع قطعة الأرض بموقع استراتيجي قريب من الخدمات والمرافق الحيوية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لبناء منزل أحلامك أو كمشروع استثماري. -المساحة: 19,800 قدم مربع -الرقم المرجعي: RL964464 شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 20240000279684 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة البطين- منطقة البطين
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|17/8/2024
|رقم الإعلان:
|2282546
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