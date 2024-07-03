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للبيع أرض سكنية مميزة !بمساحة : 19800 قدم مربع
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|*أرض سكنية أرض في منطقة البطين في أبوظبي مساحة كبيرة وموقع متميز، تصلح للاستثمار العقاري أو لبناء منزل أحلامك. - مساحة هذه الأرض : 19,800 قدم مربع -الرقم الممرجعي:RL964464 شركة فاين هوم العقاريةذ.م.م لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير: 0503070042 رقم الرخصة التجارية: CN-1149643 رقم رخصة(RERA): 202401101466 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة فاين هوم العقارية
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|منطقة البطين- منطقة البطين
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275648
*أرض سكنية :- *مساحة الأرض : 19,800 قدم مربع *الرقم المرجعى: RL964464 لمزيد من المعلومات يمكنكم ال.
3/7/2024
**أرض سكنية - سواء كنت تبحث عن قطعة ارض لبناء منزلك او للاستثمار الامن فقطعة الارض هذه تلبي جميع اح.
3/7/2024
**ارض سكنية: *مساحة الارض : 27,801 قدم مربع *الرقم المرجعى: LP983512 لمزيد من المعلومات يرجى الات.
3/7/2024
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2/7/2024
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2/7/2024
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2/7/2024
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2/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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1/7/2024
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