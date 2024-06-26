للباحثين عن الراحة من التنظيف سوفت للخدمات موجودة لخدمتك خيارك الأول هو سوفت كلين لتنظيف بيتك تتظيف يومي لمده ٦ ساعات ب 25 دينار (شامل المواصلات داخل عمان) وايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت جنسيات عربية و اجنبية عاملات ضيافة لكافة المناسبات للحجز والاستفسار : 0785407409