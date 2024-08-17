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للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار - في أبو ظبي الإمارات

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فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: 2 طابق مقسمين الي:اربعه شقق مميزات الفيلا: -صيانه بالكامل للفيلا -مكيفات جديده -عقود موثقة موثقها -مؤجرة وتدر عائد مرتفع الدخل السنوي 240,000 درهم -المساحة:6,400 قدم مربع -الرقم المرجعي:CV985052 شركة فاين هوم العقاريه ذ.م.م: للتواصل مع السيد سمير:0503070042 رخصة التسجيل العقاري:53733 رخصة السيد سمير:279684 الترخيص التجاري:CN-1149643 ترخيص(RERA):202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

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العنوان: المشرف- المشرف
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 17/8/2024
رقم الإعلان: 2282474

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تاريخ الإعلان
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للبيع|مجمع 5فلل مميز|5غرف لكل فيلا| مجلس&غرفة خادمة

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*مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من: -5 غرف نوم -مجلس -صالة طعام -صالة جلوس -غرفة خادمة -مطبخ -غرفة خادمة .
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17/8/2024
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17/8/2024
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للبيع| مجمع 12 فيلا |حمام سباحة |ملعب تنس |حدائق

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17/8/2024
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- في أبو ظبي الإمارات

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17/8/2024
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17/8/2024
صورة الاعلان: انتقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز - في أبو ظبي الإمارات

انتقل قريبا لفيلا 6 غرف نوم تشطيب فاخر وبموقع مميز

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*تتكون الفيلا من: *طابق ارضي: -مجلس -صالة -مطبخ بالتجهيزات مع مخزن -غرفة خادمة/غسيل *طابق اول -4 غر.
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17/8/2024
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تملك الان مجمع فلل مساحه كبيره فى المشرف

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**مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من: *الطابق الأرضى: - غرفة نوم - غرفة العائلة - مجلس - قاعة الطعام - .
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17/8/2024
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امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى المرور

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

**مجمع 4 فلل مكون من: *الفيلا الرئيسية: *الطابق الارضي: - غرفة ضيوف - مجلس - غرفة عائلة - صالة .
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17/8/2024
صورة الاعلان: امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة - في أبو ظبي الإمارات

امتلك فيلا في الشامخة موقع مميز ومساحة ضخمة

(للبيع)

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القسم: 

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17/8/2024
صورة الاعلان: فيلا 5 غرف زاوية ضخمة متاحة للاستثمار - في أبو ظبي الإمارات

فيلا 5 غرف زاوية ضخمة متاحة للاستثمار

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا 5 غرف زاوية ضخمة متاحة للاستثمار تتكون هذه الفيلا من: ** الطابق الأرضي ** - مجلس - غرفة معيشة.
القسم: 

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17/8/2024
صورة الاعلان: امتلك الان مجمع فلل تصميم عصرى فى مدينة محمد بن زايد - في أبو ظبي الإمارات

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(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

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القسم: 

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: |فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن - في أبو ظبي الإمارات

|فيلا مذهلة|10غرف نوم|حديقة |ملحق خارجي&مخزن

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلّا فاخرة تتألف من طابقين وملحقين، تضم 20 غرفة نوم، 4 صالات، مطبخين، وغرفتين خادمة. الطابق الأرضي .
القسم: 

اتصل

16/8/2024
صورة الاعلان: فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز - في أبو ظبي الإمارات

فرصتك الان لأمتلاك ! مجمع فيليتين بموقع وسعر مميز

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- في أبو ظبي الإمارات

مجمع مكون من فيلتين منفصلتين: *الفيلاأولى مكونة: -6 غرف نوم -مجلس خارجي -صالة -غرفة طعام -مطبخ مع س.
القسم: 

اتصل

16/8/2024
صورة الاعلان: للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مجمع فيلتين موقع مميز 6 غرف نوم ماستر

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

مجمع فيلتين يقع على زاوية وشارعين الفيلا الأولى مكونة من:6غرف نوم ماستر-مجلس رجال-صالة كبيرة-8حمامات.
القسم: 

اتصل

16/8/2024
صورة الاعلان: افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم - في أبو ظبي الإمارات

افضل أستثمار|فيلااتجارية|عيادة|بعائد ضخم

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا تجارية كعيادة طبية، 4 طوابق: 15 عيادة،3 غرف علاج،غرفة عمليات كبيرة وصغيرة، غرفتين انتظار،غرفتين.
القسم: 

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16/8/2024
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