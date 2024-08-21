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للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار فى المشرف

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صورة الاعلان: للباحثين عن الاستثمار تملك الان هذا العقار فى المشرف - في أبو ظبي الإمارات

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**فيلا تجارية أسثمارية مكونة من: *2 طابق مقسمين الي: -اربعه شقق **مميزات الفيلا : * صيانه بالكامل للفيلا * مكيفات جديده *عقود موثقة موثقها *مؤجرة وتدر عائد مرتفع *مساحة : 6,400 قدم مربع *الرقم المرجعى: CV985052 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 اسم الشركة: شركة فاين هوم العقارية ذ.م.م رقم الرخصة التجارية : CN-1149643 رقم رخصة (RERA): 202401101466
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة فاين هوم العقاريه
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: المشرف- المشرف
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/8/2024
رقم الإعلان: 2283419

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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
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21/8/2024
صورة الاعلان: للبيع فيلا استثمارية | مقسمة الي 7شقق | بدخل سنوي - في أبو ظبي الإمارات

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21/8/2024
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