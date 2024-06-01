للايجار شاليه بالساحل الشمالى قرية بدر

ماشاء الله ولاحول ولاقوة الا بالله من المالك شاليه برايفت بوول مكيف بالكامل ٣ نوم ٢ حمام وحديقة ☃️ الشاليه مكيف بالكامل 🚫 عاءلات فقط منعا للاحراج 🚫 ممنوع اصطحاب الحيوانات الاليفة 🐬 من المالك شاليه بالحديقة بحمام سباحة خاص 🏊‍♀️ للايجار قرية بدر زهران (اول صف فلل )جديد اول سكن( تشطيب فندقي )خطوات من البحر وحديقة الاطفال في الخلف منطقة (٣) ٣ نوم ٢ حمام حديقة بها شواية وشمسية وكراسي بلاستيك حمام سباحة 🏊‍♀️ وبار وبريستا وبرجولة وشاور وحمام التراس والحديقة يري البحر وخطوات منه كل الغرف و