لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة قد ما حاولتي ما لحقتي ورى الكركبة و التعزيل لانه ما بخلص طيب لشو العجقة، رني على سوفت كلين اتركي التنظيف والترتيب علينا وخلي اهتمامك بالأولاد بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر ايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409