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لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة

(للبيع)

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لراحة بالك من التعب اطلبي عاملة تنظيف و عيشي براحة قد ما حاولتي ما لحقتي ورى الكركبة و التعزيل لانه ما بخلص طيب لشو العجقة، رني على سوفت كلين اتركي التنظيف والترتيب علينا وخلي اهتمامك بالأولاد بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار السعر يشمل التوصيل نوفر ايضآ عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 20/8/2024
رقم الإعلان: 2283208

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة - في عمان الأردن

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة

(للبيع)

- في عمان الأردن

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/8/2024
صورة الاعلان: اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة - في عمان الأردن

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة

(للبيع)

- في عمان الأردن

اتركي اختيار عاملتك علينا و شوفي الفرق بالتنظيف وعيشي براحة اطلبي عاملتك وعيشي التجربة بالراحة من ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 ليره

20/8/2024
صورة الاعلان: معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك - في عمان الأردن

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/8/2024
صورة الاعلان: معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك - في عمان الأردن

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا رح تحسي براحة من تعب التنظيف و الترتيب وتعزيل بيتك وتمتعي بالاجواء وبكل التفاصيل في المنزل او ف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/8/2024
صورة الاعلان: معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه - في عمان الأردن

معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه

(للبيع)

- في عمان الأردن

معنا لا تاكلي هم عاملاتنا رح يهتموا ببيتك و بتنظيفه مؤسسة سوفت كلين لخدمات التنظيف التميز والإتقان ه.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

18/8/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا - في عمان الأردن

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي - في عمان الأردن

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي

(للبيع)

- في عمان الأردن

ريحي حالك من التعب و التعزيل بالبيت واطلبي عاملاتنا وجربي والان اطلبي عاملة لتهتم بأمور البيت سوفت ك.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك - في عمان الأردن

نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك

(للبيع)

- في عمان الأردن

نوفر من اجل راحتك عاملات ترتيب و تنظيف بخبرة لارضائك عاملاتنا مدربات ومؤهلات لمختلف الحالات يتوفر ل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

15/8/2024
صورة الاعلان: خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق - في عمان الأردن

خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق

(للبيع)

- في عمان الأردن

خلي شغل البيت والتعزيل على عاملاتنا و شوفي الفرق عاملاتنا مدربات ومؤهلات لكافة اعمال التنظيف إطلبي .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

14/8/2024
صورة الاعلان: ????? ? ????? ?? ????? ????? ?????? ???????? ? ????? - في عمان الأردن

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(للبيع)

- في عمان الأردن

تعبتي و زهقتي من تنظيف البيت؟ جربينا بالتنظيف و احكمي ولان عاملاتنا هم الأفضل والاسرع و الامهر عامل.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

14/8/2024
صورة الاعلان: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف - في عمان الأردن

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/8/2024
صورة الاعلان: جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف - في عمان الأردن

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف

(للبيع)

- في عمان الأردن

جربي عاملاتنا وشوفي الفرق معنا بسرعة التنظيف لان احنا اسم على مسمى سوفت كلين لخدمات التنظيف و التم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/8/2024
صورة الاعلان: النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا - في عمان الأردن

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا

(للبيع)

- في عمان الأردن

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك - في عمان الأردن

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

النظافة و الترتيب معنا بأدق التفاصيل هو عمل عاملاتنا اطلبي عاملتك وتمتعي براحة بالك و نظافة بيتك بز.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
صورة الاعلان: من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك - في عمان الأردن

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك

(للبيع)

- في عمان الأردن

من الان ترتيب وتنظيف بيتك بدقة صار على عاملاتنا واكسبي راحتك تتميز العاملات بالدقة والتفاني بالعمل م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

12/8/2024
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