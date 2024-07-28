لدينا لكم افضل واسرع عاملات لاعمال التنظيف و التعزيل يتوفر لدينا من اجلكم عاملات لاعمال الترتيب و التنظيف اليومي و الاسبوعي و الشهري وبزيارة يومية لمدة 6 ساعات و بكلفة 25 دينار شامل التوصيل وايضآ اسبوع و شهري مع مبيت امكانية توفير عاملات ضيافة لكافة المناسبات للحجز و الاستفسار 0785407409