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لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية

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الأردن (عمان) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بكادر مميز ذات كفاءه عاليه وجوده متقنه نتميز بعاملات ذوات خبرة عالية امان بكفالة الشركه مدة الزياره اليوميه 6 ساعات بس 25 دينار عاملات اسبوعي و الشهري لحجز العاملات الرجاء الاتصال على رقم المعلن 0785407409
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سوفت كلين
التليفون: 0785407409

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - عمان
عمان -

الأردن
تفاصيل الإعلان:
السعر: 25 دينار
تاريخ الإعلان: 21/7/2024
رقم الإعلان: 2277913

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك - في عمان الأردن

سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك - في عمان الأردن

سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

20/7/2024
صورة الاعلان: لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة - في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/7/2024
صورة الاعلان: لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة - في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة

(للبيع)

- في عمان الأردن

لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/7/2024
صورة الاعلان: شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق - في عمان الأردن

شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق

(للبيع)

- في عمان الأردن

شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/7/2024
صورة الاعلان: شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق - في عمان الأردن

شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق

(للبيع)

- في عمان الأردن

شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

19/7/2024
صورة الاعلان: تأمين عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة الاعمال المنزلية - في عمان الأردن

تأمين عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة الاعمال المنزلية

(للبيع)

- في عمان الأردن

تأمين عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة الاعمال المنزلية خبيرات في كافة اعمال التنظيف نعمل على مدار .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

16/7/2024
صورة الاعلان: يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت - في عمان الأردن

يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت او مكتبك او شركتك ؟ معنا .
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/7/2024
صورة الاعلان: يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات - في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/7/2024
صورة الاعلان: يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات - في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات

(للبيع)

- في عمان الأردن

يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

13/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار - في عمان الأردن

سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار نوفر لعملائنا الكرام خدمات تنظيف بأعلى م.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/7/2024
صورة الاعلان: مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم - في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم

(للبيع)

- في عمان الأردن

مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم تأمين عاملات التنظيف والضيافة بنظام اليومي و.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

10/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل - في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل - في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل

(للبيع)

- في عمان الأردن

سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
صورة الاعلان: بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة - في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة

(للبيع)

- في عمان الأردن

بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و ا.
العنوان:

عمان - الأردن

25 دينار

9/7/2024
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