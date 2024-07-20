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لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|لدينا عاملات لكافة لعمال التنظيف والترتيب باتقان وبخبرة عالية تنظيف وترتيب المنازل والمكاتب والشركات بكادر مميز ذات كفاءه عاليه وجوده متقنه نتميز بعاملات ذوات خبرة عالية امان بكفالة الشركه مدة الزياره اليوميه 6 ساعات بس 25 دينار عاملات اسبوعي و الشهري لحجز العاملات الرجاء الاتصال على رقم المعلن 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|21/7/2024
|رقم الإعلان:
|2277913
سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
20/7/2024
سوفت كلين تقدم افضل واسرع خدمة عاملات التنظيف بالنظام الي بريحك مع سوفت كلين لاتهكلي هم التتظيف نوف.
20/7/2024
لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
19/7/2024
لدينا عاملات تنظيف وتعزيل بخبرة وبكفالة الشركة سيدتي نحن منعرف ما عندك وقت كثير لتنظيف البيت و دائم.
19/7/2024
شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
19/7/2024
شركة سوفت كلين لعاملات التنظيف والترتيب لكافة المرافق توفير عاملات تنظيف وترتيب بنظام العمل بمدة 6 س.
19/7/2024
تأمين عاملات تتظيف بخبرة و بكفاءة لكافة الاعمال المنزلية خبيرات في كافة اعمال التنظيف نعمل على مدار .
16/7/2024
يتوفر لدينا عاملات بنضفولك بيتك باسرع وقت واقل سعر مستعجل وحابب تنظف البيت او مكتبك او شركتك ؟ معنا .
13/7/2024
يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
13/7/2024
يتوفر لديناعاملات للترتيب وللتنظيف وللتعقيم و الضيافة للمناسبات لدينا مجموعة متميزه من عاملات التنظي.
13/7/2024
سوفت كلين لتوفير خدمة عاملات الترتيب و التنظيف بأقل الاسعار نوفر لعملائنا الكرام خدمات تنظيف بأعلى م.
10/7/2024
مؤسسة سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف من اجلكم ولراحتكم تأمين عاملات التنظيف والضيافة بنظام اليومي و.
10/7/2024
سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
9/7/2024
سوفت كلين لتأمين عاملات للتنظيف والتعزيل في خدمتكم بنظام اليومي و اسبوعي و شهري مدة الزيارة اليومي.
9/7/2024
بشركة سوفت كلين اصبح التنظيف اسهل و اكثر دقة التنظيف على مدار الاسبوع و بنظام اليومي و الاسبوعي و ا.
9/7/2024
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