لدينا عاملات تنظيف متدربات و خبرة عالية و نظافة للبيت لا مثيل لها فقط لدى عاملات سوفت كلين سوفت كلين لتوفير العاملات اليومي و الاسبوعي و الشهري ضمان بخبرة عالية لعاملاتنا بعمل ل 6 ساعات و بكلفة 25 دينار يشمل التوصيل نوفر عاملات الاسبوعي و الشهري مع مبيت لمعرفة المزيد من معلوماتنا اتصل فينا : 0785407409