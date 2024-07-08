لبيع فيلا | 35 غرفة | بتصميم عصري | موقع متميز

هذه الفيلا مكونة من: الطابق الأرضي:غرفة نوم-مجلس-غرفة عائلة-غرفة طعام-غرفة خادمة-غرفة غسيل-3حمامات ا.

* مجمع 5 فلل تتكون الفلل من : *5 استديوهات *20 شقة مقسمين الي الاتي *5 شقق مكونه من : -غرفة نوم و.

فيلا فاخرة تتكون من طابقين وملحقين خارجيين وحديقة.الطابق الأرضي:4غرف نوم،مجلس، صالة جلوس،غرفة طعام،4.

فيلا واسعة وفخمة تطل على زاوية وشارعين: *الفيلا مكونة من: *17 وحدة سكنية مقسمة الى: -16 استديو -شق.

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