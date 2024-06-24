لا تقلقي من التنظيف لان عنا الحل لراحتك و لنظافة بيتك من تنظيف المطبخ و الارضيات و الحمامات يومي بيومية 25 شاملة التوصيل داخل عمان وأبدعي وابتكري لعائلتكِ أي شيء يخطر ببالهم واستعيني بنا لتسيطري على خدمة التنظيف نظامنا ايضآ اسبوعي و شهري مع مبيت كادر متخصص باعمال الضيافة للمناسبات للإستفسار والحجز: 0785407409