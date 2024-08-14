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لاند كروزور للتأجيرات _ليموزين مطار

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: لاند كروزور للتأجيرات _ليموزين مطار - في القاهرة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: limousine nassar
التليفون: 01119920103

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ميدان المحكمة- 12 شارع الحجاز ميدان المحكمة مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/8/2024
رقم الإعلان: 2281823

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار - في القاهرة مصر

ايجار لاند كروزر مع سائق _ليموزين المطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

14/8/2024
صورة الاعلان: رانج روفر للتأجير بأقل الاسعار - في القاهرة مصر

رانج روفر للتأجير بأقل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

Tags إيجار ليموزين رنج روفر المطار, استأجر ليموزين بأرخص سعر, استأجر من ليموزين نصار, الخط الساخن لي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس سيدان للايجار - في القاهرة مصر

مرسيدس سيدان للايجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدس C200 موديل 2023 للإيجار - في القاهرة مصر

مرسيدس C200 موديل 2023 للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع برفاهية القيادة مع مرسيدس C200 موديل 2023! احصل على تجربة قيادة لا تُضاهى تجمع بين الفخامة وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

13/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص رحلات مكيف 2024 - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص رحلات مكيف 2024

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ميكروباص للايجار بالسائق حجز ميكروباص تويوتا هايس لرحلات شرم الشيخ عند التخطيط لرحلة إلى شرم الشيخ، .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا لاند كروزر لللايجار اليومي والشهري _ليموزين مطار القاهرة - في القاهرة مصر

تويوتا لاند كروزر لللايجار اليومي والشهري _ليموزين مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: استقبالات المطار بأرخص سعر في مصر - في القاهرة مصر

استقبالات المطار بأرخص سعر في مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: تويوتا كرورولا للايجار اليومي بسائق - في القاهرة مصر

تويوتا كرورولا للايجار اليومي بسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: هايس للايجار 01119920103 - في القاهرة مصر

هايس للايجار 01119920103

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين المطار ,ليموزن مطار القاهرة ,ايجار ليموزين .ليموزين مطار ,ايجار تويوتا ,تويوتا هايس للايجار .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: مرسيدسش للايجار بأقل سعر في القاهرة_ليموزين مطار - في القاهرة مصر

مرسيدسش للايجار بأقل سعر في القاهرة_ليموزين مطار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

13/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس مطار القاهرة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استمتع بالفخامة والراحة عند وصولك لجعل رحلتك إلى القاهرة تجربة لا تُنسى من البداية، نقدم لك خدمة .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: جراند شيروكي 2024 للإيجار - في القاهرة مصر

جراند شيروكي 2024 للإيجار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة قيادة قوية وفاخرة؟ احصل الآن على جراند شيروكي 2024 للإيجار واستمتع بأداء لا يُضاهى.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

12/8/2024
صورة الاعلان: إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق - في القاهرة مصر

إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إيجار كيا كرنفال 7 راكب بالسائق - الفخامة والراحة لكبار الزوار والسفارات! نقدم لكم خدمة إيجار كيا ك.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
صورة الاعلان: ليموزين المطار لايجار هيونداي اتش وان بأقل سعر - في القاهرة مصر

ليموزين المطار لايجار هيونداي اتش وان بأقل سعر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

🚖 ليه تشيل هم المواصلات وانت طالع المطار؟ خليك مرتاح وخلي ليموزين نصار يهتم فيك! 🎉 .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

12/8/2024
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