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لاتفكري ولا تحتاري بالتنظيف مع سوفت كلين افضل خيار لراحتك
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|لاتفكري ولا تحتاري بالتنظيف مع سوفت كلين افضل خيار لراحتك خدماتنا حصريه و بلا حدود بس مع سوفت كلين افضل عاملات المنازل من مكتب سوفت كلين خليك مرتاح ولا تغلب حالك بكبسة زر و نحنا بنخدمك نقدم خدمة تنظيف يومي بعمل ل 6 ساعات وبكلفة 25 يشمل التوصيل وايضآ نوفر عاملات اسبوعي و شهري مع مبيت عاملات للضيافة لكافة المناسبات بكل الاوقات نسعد بإستفساراتكم 0785407409
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سوفت كلين
|التليفون:
|0785407409
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|العنوان:
|- عمان
عمان - الأردن
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|25 دينار
|تاريخ الإعلان:
|10/6/2024
|رقم الإعلان:
|2273139
لان عائلتك تستاهل الأفضل بالتنظيف اخترنالك افضل العاملات للتنظيف و من اجل راحتك اخترنا امهر واسرع عا.
10/6/2024
مع سوفت كلين مارح يكون عندك هم لتنظيف بيتك ورح ترتاحي تتميز العاملات في مكتب سوفت بالدقة والتفاني ب.
8/6/2024
وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك ع.
6/6/2024
وفري تعبك مع عاملاتنا و التنظيف اتركيه على سوفت كلين لدينا عاملات تنظيف و ترتيب و بنظام اليومي الك ع.
6/6/2024
الان نوفر خدمة تنظيف وترتيب مميزة لبيتك مع سوفت كلين موجودة التنظيف بتعبك و بدك ترتاحي ؟ الحل صار م.
6/6/2024
بنقدم كل خدماتنا لتوفيرالافضل و لراحتك وراحة بيتك سوفت كلين لتوفير عاملات التنظيف و الترتيب بنوفر ا.
5/6/2024
خدماتنا تفوق توقعاتكم لدينا امهر عاملات لترتاحي من تعب التنظيف سوفت كلين لتوفير العاملات للتنظيف وا.
5/6/2024
مؤسسة سوفت كلين لتأمين عاملات لنظافة بيتك وترتيبه وتعزيله عاملاتنا رح يريحوكي من تعب التنظيف لأنهم م.
4/6/2024
رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف عاملات بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 د.
4/6/2024
رجعنا من جديد لخدمتكم بعاملات مدربين لتقديم افضل تنظيف عاملات بنظام اليومي بعمل ل 6 ساعات بكلفة 25 د.
4/6/2024
العاملات موجودين ليريحوا بالك من التنظيف والترتيب والتعزيل لانهم مدربين صح. و بيشتغلو صح . والت.
2/6/2024
خدمة التنظيف الشامل الي بتدّور عليها صارت بين ايديكي معنا كل الي عليك انّك تتواصل معنا تنظيف يومي .
2/6/2024
خدمة التنظيف الشامل الي بتدّور عليها صارت بين ايديكي معنا كل الي عليك انّك تتواصل معنا تنظيف يومي بع.
2/6/2024
شغلك ماخد وقتك و زهقتي من التنظيف ؟ عنا عاملة تساعدك و خلص صار وقت التعزيل سوفت كلين تقدم لكم عامل.
30/5/2024
زهقتي و حياتك صارت كلها شغل وتنظيف؟ اتصلي واطلبي عاملة لراحتك عيشي راحة البال مع سوفت كلين لتوفير عا.
29/5/2024
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