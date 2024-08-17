كيوبالي – الريادة في بناء تطبيقات متطورة في فلسطين!

(للبيع)
|في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبحت التطبيقات أداة حيوية للشركات والأفراد على حد سواء. تقدم شركة كيوبالي، الرائدة في فلسطين، خدمات بناء التطبيقات بمواصفات عالمية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. نحن نؤمن بأن كل فكرة تستحق أن تتحول إلى واقع ملموس، ولهذا نعمل بكل جهد لتحويل أفكاركم إلى تطبيقات مبتكرة تحقق النجاح. 📧 البريد الإلكتروني: [email protected] 📞 الهاتف: 0599380061 / 0568169833 🌐الموقع الإلكتروني: ; واتساب : 00970599380061
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|qpali
|التليفون:
|0599380061
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|العنوان:
|- ramallah
الضفة الغربية - فلسطين
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|29/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284795
1,000 ريال
1,000 ريال