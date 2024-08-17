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كيوبالي – الريادة في بناء تطبيقات متطورة في فلسطين!

(للبيع)

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فلسطين (الضفة الغربية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبحت التطبيقات أداة حيوية للشركات والأفراد على حد سواء. تقدم شركة كيوبالي، الرائدة في فلسطين، خدمات بناء التطبيقات بمواصفات عالمية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. نحن نؤمن بأن كل فكرة تستحق أن تتحول إلى واقع ملموس، ولهذا نعمل بكل جهد لتحويل أفكاركم إلى تطبيقات مبتكرة تحقق النجاح. 📧 البريد الإلكتروني: [email protected] 📞 الهاتف: 0599380061 / 0568169833 🌐الموقع الإلكتروني: ; واتساب : 00970599380061
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: qpali
التليفون: 0599380061

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - ramallah
الضفة الغربية -

فلسطين
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284795

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