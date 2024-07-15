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كومباكت hpl nourn design

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كومباكت hpl nourn design - في القاهرة مصر

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نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و فواصل_مباول خامة هندى و صينى و فرنسى ( كومباكت hpl ) إكسسوارات استانليس استيل الثقيل XDF304 ( سعر المتر شامل التوريد والتركيب ) توريد وتركيب لأي مكان داخل مصر ،سعر المتر شامل التوريد والتركيب واكسسوارت استانليس ستيل 304 اصلية مستوردة XDF contact us whatssapp or phone :01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01015021006
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نور ديزاين
التليفون: 01289668128

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- الدلافه
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 15/7/2024
رقم الإعلان: 2277131

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: حوض كوريان قرص ووحدات حمام - في القاهرة مصر

حوض كوريان قرص ووحدات حمام

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حوض كوريان قرص ووحدات حمام متاح تنفيذ جميع اشكال احواض الكوريان و متاح تنفيذ اى وحده للحمامات شركة .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/7/2024
صورة الاعلان: فواصل حمامات و لوكرز hpl - في القاهرة مصر

فواصل حمامات و لوكرز hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

الكومباكت hpl يستخدم فى عمل قواطيع -فواصل الحمامات -أقرص الترابيزات -ابواب الحمامات -الدواليب -أقر.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/7/2024
صورة الاعلان: قرص و ترابيزات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

قرص و ترابيزات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص و ترابيزات كومباكت hpl قرص ترابيزات كومباكت hpl خامة صيني و هندى و فرنساوى و متاح تقطيع cnc شركة.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

14/7/2024
صورة الاعلان: بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون - في القاهرة مصر

بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بيع الواح كوريان كورى مستورد شركة ايجي ستون لبيع جميع الوان الكوريان الكورى ماركة Hanex – tristone ش.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت - في القاهرة مصر

توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت بالمتر المربع توريدات و تركيبات قواطيع حمامات كومباكت شركة ا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

13/7/2024
صورة الاعلان: شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون - في القاهرة مصر

شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة كوريان – مطابخ كوريان شركة ايجي ستون لتصنيع و تركيب مطابخ الكوريان بديل الرخام الطبيعى شركة اي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

11/7/2024
صورة الاعلان: شيتات كومباكت hpl نورن ديزاين - في القاهرة مصر

شيتات كومباكت hpl نورن ديزاين

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

8/7/2024
صورة الاعلان: افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر - في القاهرة مصر

افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

افضل شركة لبيع الكومباكت فى مصر عايز خامات لمشروعك و كمية شركة ايجي ستون عندها جميع الكميات و الالوا.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

8/7/2024
صورة الاعلان: خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت - في القاهرة مصر

خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خصوماات سعر متر قواطيع الكومباكت اقوى الخصومات لاسعار التوريد و التركيب قواطيع الحمامات الكومباكت صي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

7/7/2024
صورة الاعلان: فواصل حمامات و لوكرز hpl - في القاهرة مصر

فواصل حمامات و لوكرز hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

7/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت هندى جرين لام compact hpl green lam - في القاهرة مصر

كومباكت هندى جرين لام compact hpl green lam

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت HPL متوفر بجميع الالوان ✨ قواطيع الحمامات hpl - فواصل الحمامات hpl - ابواب حمامات hp.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

4/7/2024
صورة الاعلان: قرص كاونترات كوريان كورى - في القاهرة مصر

قرص كاونترات كوريان كورى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص كاونترات كوريان كورى قرص كاونترات كوريان كورى مستورد HANEX – TRISTONE شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

3/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

ويستخدم فى : قواطيع الحمامات , فواصل الحمامات لعمل الترابيزات (كـافـيه -مـول – مطـاعم ) لعمل دوا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

2/7/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية - في القاهرة مصر

كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

1/7/2024
صورة الاعلان: جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) - في القاهرة مصر

جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود )

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) جميع اكسسوارات الكومباكت متاح استانلس ستيل 304 مستورد.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

1/7/2024
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