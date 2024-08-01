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كومباكت hpl لابواب الحمامات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كومباكت hpl لابواب الحمامات - في القاهرة مصر

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سيبك من التقليد وخليك في الجديد نعمل في جميع اشكال #كومباكت hpl – يستخدم فى عمل #قواطيع الحمامات والمباول -قرص الترابيزات وقرص المكاتب -يستخدم كبارتيشنات للحمامات والمباول بما يشمل الاكسسوارات -#ابواب الحمامات والمطابخ والدواليب -اسطح المكاتب والترابيزات والدواليب #جرين_هاوس# #جرين هاوس # #جرين هاوس # تعالى كده نشوف ايه الكومباكت ده -هى مادة مضادة للبكتريا والمياه والرصاص والاحماض والكسر والاحتراق -سهل الفك والتركيب - مصمم خصيصا لمقاومة عوامل الجو والمياه لدينا آلاف التصميمات التي تناسب جميع الأ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kamal
التليفون: 01211151067/01000499790

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 63 طة حسين النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: -1 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/8/2024
رقم الإعلان: 2280750

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