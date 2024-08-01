كومباكت hpl لابواب الحمامات

(للبيع)
|سيبك من التقليد وخليك في الجديد نعمل في جميع اشكال #كومباكت hpl – يستخدم فى عمل #قواطيع الحمامات والمباول -قرص الترابيزات وقرص المكاتب -يستخدم كبارتيشنات للحمامات والمباول بما يشمل الاكسسوارات -#ابواب الحمامات والمطابخ والدواليب -اسطح المكاتب والترابيزات والدواليب #جرين_هاوس# #جرين هاوس # #جرين هاوس # تعالى كده نشوف ايه الكومباكت ده -هى مادة مضادة للبكتريا والمياه والرصاص والاحماض والكسر والاحتراق -سهل الفك والتركيب - مصمم خصيصا لمقاومة عوامل الجو والمياه لدينا آلاف التصميمات التي تناسب جميع الأ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal
|التليفون:
|01211151067/01000499790
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|العنوان:
|63 طة حسين النزهة الجديدة- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|-1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280750
1 جنيه
1,000 جنيه
1,000 جنيه
680 جنيه