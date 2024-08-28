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كومباكت hpl ضد الكسر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد الكسر - في القاهرة مصر

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متعرفش ايه هى خامة الكومباكت HPL ؟ نورن ديزاين هتعرفك اى هو الكومباكت و مش بس كده دى عندها عررروض و خصوومات جامده و التصميمات اجمل من اللى فى خيالك الكومباكت نوع من الخشب الرقائقي المتميز بقدرته على مقاومة النيران . و HPL يعنى تزويده كمان بالتصفيح بالضغط العالي الذي يغطي الخشب الرقائقي من كافة الاتجاهات. عشان كده مميزاته كتيرة زى أنه 📌انه لا يتفاعل مع المياه و الأحماض والبكتيريا 📌يتحمل الصدمات و درجات الحرارة العالية وغير قابل للكسر . 📌كمان سهل الفك والتركيب والتنظيف . كل المميزات دى و
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: كومباكت شغلك مضمون مع نورن ديزاين
التليفون: 01551557251

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/8/2024
رقم الإعلان: 2284883

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صورة الاعلان: قرص ترابيزات رخام صناعى - في القاهرة مصر

قرص ترابيزات رخام صناعى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قرص ترابيزات رخام صناعى قرص ترابيزات رخام صناعى للمطاعم شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

28/8/2024
صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد الكسر - في القاهرة مصر

كومباكت hpl ضد الكسر

(للبيع)

- في القاهرة مصر

نورن ديزاين تقوم بتوفير خامات فواصل الحمامات بجودة عالية (هندي- صينى - فرنسى) مقاوم للخدوش والكسور .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

28/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات للحضانة و المدارس - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات للحضانة و المدارس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات للحضانة و المدارس قواطيع حمامات من خامة الكومباكت لحمامات المدارس و الحضانات شركة ايجي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

25/8/2024
صورة الاعلان: الكومباكت hpl المستخدم فى قواطيع الحمامات - في القاهرة مصر

الكومباكت hpl المستخدم فى قواطيع الحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

متوفر جميع الوان HPL فى نورن ديزاين كومباكت سمك 12 مم صيني ماركة SUNFULL هندى ماركة GREENLAM فرنسا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: احدث قرص و احواض للحمامات - في القاهرة مصر

احدث قرص و احواض للحمامات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احدث قرص و احواض للحمامات اختار الخامة اللى تميز مكانك ( كوريان كورى مستورد ) شركة ايجي ستون #خبرة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات كومباكت شامل التركيب بالاكسسوارات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

21/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات باعلى جودة - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات باعلى جودة قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة صيني – هندى – فرنساوى 📌شركة ايجي.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

21/8/2024
صورة الاعلان: احدث قرص للمطابخ - في القاهرة مصر

احدث قرص للمطابخ

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احدث قرص للمطابخ احدث و اشيك قرص للمطابخ من خامة الكوريان 🔥 📌شركة ايجي ستون #خبرة_ثق.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

19/8/2024
صورة الاعلان: شغل ايجي ستون لقرص المعامل كوريان - في القاهرة مصر

شغل ايجي ستون لقرص المعامل كوريان

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شغل ايجي ستون لقرص المعامل كوريان شغل ايجي ستون على الطبيعة . لتنفيذ جميع اعمال الكوريان ( وحدات – .
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

18/8/2024
صورة الاعلان: اسعار قواطيع حمامات Egystone - في القاهرة مصر

اسعار قواطيع حمامات Egystone

(للبيع)

- في القاهرة مصر

اسعار قواطيع حمامات Egystone اسعار قواطيع حمامات Egystone كومباكت hpl خامات صيني – هندى – فرنساوى ش.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

17/8/2024
صورة الاعلان: تركيبات hpl قواطيع و فواصل - في القاهرة مصر

تركيبات hpl قواطيع و فواصل

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سيبوني هنا وعدوا عليا بكره 😍 نورن ديزاين قررت تفرحنا 🙏 العرض اللي بيحصل من السنة ل.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

17/8/2024
صورة الاعلان: تركيب قرص ابيض كوريان corian - في القاهرة مصر

تركيب قرص ابيض كوريان corian

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب قرص ابيض كوريان corian تركيب قرص ابيض و الوان كوريان corian ضد البقع و لبكتريا شركة ايجي ستون.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: شركات الكومباكت hpl - في القاهرة مصر

شركات الكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت ص.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

15/8/2024
صورة الاعلان: قواطيع حمامات كومباكت و الواح صيني و هندى - في القاهرة مصر

قواطيع حمامات كومباكت و الواح صيني و هندى

(للبيع)

- في القاهرة مصر

قواطيع حمامات كومباكت و الواح صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت و توريد الواح صيني و ه.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

15/8/2024
صورة الاعلان: تركيبات و توريدات حمامات كومباكت hpl - في القاهرة مصر

تركيبات و توريدات حمامات كومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عروض الصيف من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl بالوان الصيف المتميزة وجودة عالية مش بس عروووض لاء ارخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

14/8/2024
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