كومباكت hpl ضد الكسر

متعرفش ايه هى خامة الكومباكت HPL ؟ نورن ديزاين هتعرفك اى هو الكومباكت و مش بس كده دى عندها عررروض و خصوومات جامده و التصميمات اجمل من اللى فى خيالك الكومباكت نوع من الخشب الرقائقي المتميز بقدرته على مقاومة النيران . و HPL يعنى تزويده كمان بالتصفيح بالضغط العالي الذي يغطي الخشب الرقائقي من كافة الاتجاهات. عشان كده مميزاته كتيرة زى أنه 📌انه لا يتفاعل مع المياه و الأحماض والبكتيريا 📌يتحمل الصدمات و درجات الحرارة العالية وغير قابل للكسر . 📌كمان سهل الفك والتركيب والتنظيف . كل المميزات دى و