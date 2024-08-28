كومباكت hpl ضد الكسر

نورن ديزاين تقوم بتوفير خامات فواصل الحمامات بجودة عالية (هندي- صينى - فرنسى) مقاوم للخدوش والكسور والمياة والعوامل الخارجية ومغطى دائماً بمواد عازلة مقاومة للصدأ وبالتالي بتحافظ على درجة اللون واللمعان والجودة يمكنكم الاستفسار عن خامات فواصل الحمامات من نورن ديزاين من خلال إرسال رساله على الصفحه او على واتس اب او تليفونيا وسيتم متابعتكم لمعرفة سابقة اعمال نورن ديزاين فى الكوريان او الكومباكت hpl الهندى و الصينى و الفرنسى لمعرفة عروض و خصومات نور ديزاين الاتصال على contact us whatssapp or