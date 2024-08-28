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كومباكت hpl ضد الكسر
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|نورن ديزاين تقوم بتوفير خامات فواصل الحمامات بجودة عالية (هندي- صينى - فرنسى) مقاوم للخدوش والكسور والمياة والعوامل الخارجية ومغطى دائماً بمواد عازلة مقاومة للصدأ وبالتالي بتحافظ على درجة اللون واللمعان والجودة يمكنكم الاستفسار عن خامات فواصل الحمامات من نورن ديزاين من خلال إرسال رساله على الصفحه او على واتس اب او تليفونيا وسيتم متابعتكم لمعرفة سابقة اعمال نورن ديزاين فى الكوريان او الكومباكت hpl الهندى و الصينى و الفرنسى لمعرفة عروض و خصومات نور ديزاين الاتصال على contact us whatssapp or
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ما هو الكومباكت hpl الصينى
|التليفون:
|01289668128
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- Arghanj Khwāh
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/8/2024
|رقم الإعلان:
|2284700
قرص ترابيزات رخام صناعى قرص ترابيزات رخام صناعى للمطاعم شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
28/8/2024
قواطيع حمامات للحضانة و المدارس قواطيع حمامات من خامة الكومباكت لحمامات المدارس و الحضانات شركة ايجي.
25/8/2024
متوفر جميع الوان HPL فى نورن ديزاين كومباكت سمك 12 مم صيني ماركة SUNFULL هندى ماركة GREENLAM فرنسا.
24/8/2024
احدث قرص و احواض للحمامات اختار الخامة اللى تميز مكانك ( كوريان كورى مستورد ) شركة ايجي ستون #خبرة_.
22/8/2024
كل ما عليك ان تختار المناسب ليك من اجود انواع الكومباكت hpl ، لانتاج تصميم مثله يتميز بالاتقان والحد.
21/8/2024
قواطيع حمامات باعلى جودة قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة صيني – هندى – فرنساوى 📌شركة ايجي.
21/8/2024
احدث قرص للمطابخ احدث و اشيك قرص للمطابخ من خامة الكوريان 🔥 📌شركة ايجي ستون #خبرة_ثق.
19/8/2024
شغل ايجي ستون لقرص المعامل كوريان شغل ايجي ستون على الطبيعة . لتنفيذ جميع اعمال الكوريان ( وحدات – .
18/8/2024
اسعار قواطيع حمامات Egystone اسعار قواطيع حمامات Egystone كومباكت hpl خامات صيني – هندى – فرنساوى ش.
17/8/2024
سيبوني هنا وعدوا عليا بكره 😍 نورن ديزاين قررت تفرحنا 🙏 العرض اللي بيحصل من السنة ل.
17/8/2024
تركيب قرص ابيض كوريان corian تركيب قرص ابيض و الوان كوريان corian ضد البقع و لبكتريا شركة ايجي ستون.
15/8/2024
جميع خامات الكومباكت hpl شركة نورن ديزاين بتضمنلك جوده وفنش مظبوط وتوريد وتركيب في ميعاده كومباكت ص.
15/8/2024
قواطيع حمامات كومباكت و الواح صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت و توريد الواح صيني و ه.
15/8/2024
عروض الصيف من شركة نورن ديزاين للكومباكت hpl بالوان الصيف المتميزة وجودة عالية مش بس عروووض لاء ارخ.
14/8/2024
اسرع وقت لتركيب قرص الكوريان لو عايز تعمل قرصة مطبخك او وحدة حمام بيتك كوريان .ايجي ستون عندها كل.
13/8/2024
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