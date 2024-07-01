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كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl الصيني و الهندي و الفرنسى - اهم ما يميز شركة نورن ديزاين :- 1- الدقه في التنفيذ والتسليم . 2- سرعة المعاينة ورفع المقاسات بدقة . 3- سرعة التصنيع والتوريد والتركيب وبخامات عالية الجوده . - نستخدم اكسسوار استانليس ستيل 304 الاصلي xdf الثقيل . للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ Phone : ☎📞 01270503183 & 01551557251 & 01289668128& 01015021006
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نورن ديزاين
|التليفون:
|01289668128
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|العنوان:
|01270503183, 01270503183- القاهرة, Cairo
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/7/2024
|رقم الإعلان:
|2275368
جميع اكسوارات الكومباكت ( الاستانلس – الاسود ) جميع اكسسوارات الكومباكت متاح استانلس ستيل 304 مستورد.
1/7/2024
قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) هندى / صينى. اكسسورات استانلس 304 ( (أرجل – مفصلات- مقابض.
1/7/2024
خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات خشب الكومباكت لقواطيع الحمامات صيني – هندى – فرنساوى شركة ايجي ستون .
1/7/2024
احواض كوريان مودرن 01022980601 احوض الكوريان : يعنى احواض مصنعة من الرخام الصناعى المستورد الكوري 1/.
26/6/2024
نقوم بالتركيب فى جميع محافظات مصر الاكسسوارات من أفضل وأجود الأنواع الثقيلة (استانلس 304 ) كومباكت.
26/6/2024
كونترات مشتشفيات كاونترات استقبال كاونترات مطاعم كاونترات كوريان رخام صناعى بديل الرخام الطبيعى شركة.
25/6/2024
قابلية تشغيل ممتازة من مميزات الكوريان انه متين للغاية بالرغم من ذلك يمكن تصنيعه بسهولة باستخدام ادو.
25/6/2024
نورن ديزاين الوكيل المعتمد فى مصر لاستراد و تصنيع و توزيع الكومباكت hpl الصينى و الهندى ماركة GREEN.
24/6/2024
شركة نور ديزاين بتقدملك الكومباكت HPL ( الصينى + الهندى + الفرنسى ) ( ضد المياه ، الكسر ، عوامل ال.
24/6/2024
احواض كوريان باحدث الديزاينات احواض كوريان كورى مستورد باحدث الديزاينات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_اب.
22/6/2024
لقرص المطابخ كوريان ابيض و الوان اختارى رخامة المطبخ اللى تعيش معاكى العمر كله💪 شركة ايجي ست.
20/6/2024
فنيات تركيب قواطيع الحمامات الكومباكت hpl لدى ايجي ستون اكثر الفنيين خبرة فى اعمال تركيب الكومباكت &.
20/6/2024
( قواطيع حمامات , فواصل مباول , ابواب حمامات , اوشاش حمامات ) *سعر المتر المربع شامل التوريد والترك.
13/6/2024
لإن الكومباكت HPL هو الحل السحري للمساحات الصغيرة وكمان سهل الفك والتركيب مضاد للبكتيريا والفيروسات .
12/6/2024
قواطيع حمامات باعلى جودة صيني و هندى توريد و تركيب قواطيع حمامات كومباكت باعلى جودة خامة صيني – هندى.
12/6/2024
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