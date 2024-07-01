كومباكت hpl شامل التوريد والتركيب و المعاينة مجانية

شركة نورن ديزاين لتصنيع وتوريد وتركيب ابواب وقواطيع الحمامات و فواصل_المباول من خامات الكومباكت_hpl الصيني و الهندي و الفرنسى - اهم ما يميز شركة نورن ديزاين :- 1- الدقه في التنفيذ والتسليم . 2- سرعة المعاينة ورفع المقاسات بدقة . 3- سرعة التصنيع والتوريد والتركيب وبخامات عالية الجوده . - نستخدم اكسسوار استانليس ستيل 304 الاصلي xdf الثقيل . للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ Phone : ☎📞 01270503183 & 01551557251 & 01289668128& 01015021006