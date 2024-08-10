كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت

شركة نور ديزاين 👍 للكومباكت والكوريان الصناعى و السيكوريت و الكلادينج يسعدها التعاون معكم وتقديم خدماتها في التوريد و التركيب للمواد التالية قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) هندى / صينى. اكسسورات استانلس 304 ( (أرجل – مفصلات- مقابض- كوالين) ترابيزات – كراسى - دولاب لوكر) . الشركة على استعداد كامل لتوريد وتركيب أى كمية لكم أينما كنتم. للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ Phone : ☎📞 01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01091856693 &