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كومباكت مضادة للمياة قواطيع و ابواب hpl كومباكت
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
| شركة نور ديزاين 👍 للكومباكت والكوريان الصناعى و السيكوريت و الكلادينج يسعدها التعاون معكم وتقديم خدماتها في التوريد و التركيب للمواد التالية قواطيع وفواصل وأبواب حمامات (compact Hpl) هندى / صينى. اكسسورات استانلس 304 ( (أرجل – مفصلات- مقابض- كوالين) ترابيزات – كراسى - دولاب لوكر) . الشركة على استعداد كامل لتوريد وتركيب أى كمية لكم أينما كنتم. للاستفسار عن اسعار التشطيبات والتصميمات التواصل من خلال رسائل الصفحة او اتصل بنا ✌️ Phone : ☎📞 01270503183 & 01551557251 & 01289668128 & 01091856693 &
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ما هو الكومباكت hpl الصينى
|التليفون:
|0128 966 8128
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|العنوان:
|18 شارع الوحدة العربية - جسر السويس - امام فندق السلام- Arghanj Khwāh
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281304
نحن شركة نور ديزاين متخصصون فى توريد وتصنيع ابواب حمامات كومباكت . قواطيع_حمامات و ابواب_حمامات و .
10/8/2024
قواطيع حمامات باكسسوارات اسود بالمتر المربع قواطيع حمامات كومباكت باكسسوارات اسود شركة ايجي ستون #.
10/8/2024
شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصومات.
7/8/2024
1شركه نورن ديزاين الكوريان (الرخام الصناعى لجميع التصميمات والأشكال التى تتناسب ديكورات وعروض وخصوم.
6/8/2024
قرص كوريان للمعامل و المطابخ قرص كوريان للمعامل و المطابخ شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتكار : : 01022.
6/8/2024
تركيب مختلف الوان الكوريان تركيب مختلف الوان الكوريان الكورى المستورد شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابتك.
1/8/2024
يا صيف يا صيف . عيش الصيف بانتعاش وانسى حرارة الصيف هتصيف و تنفذ مشروعك باقل سعر و تحدى مع عروض.
1/8/2024
– شركة نور ديزاين متخصصة فى توريد و تركيب جميع اعمال الكومباكت و الكوريان لمعرفة سابقة اعمال نور دي.
31/7/2024
بسعر المتر حمامات كومباكت بسعر المتر المربع حمامات كومباكت جميع الخامات شركة ايجي ستون #خبرة_ثقة_ابت.
30/7/2024
الواح كومباكت باكسسورات استانلس ستيل 304 تستورد شركة نور ديزاين الكومباكت من اكبر الشركات - sunful.
29/7/2024
كومباكت قواطيع صينى و هندى و فرنساوى في ايجي ستون هتخلص مشروعك باقل سعر واعلي جودة علشان عندنا مهندس.
27/7/2024
نحن من اوائل الشركات فى تركيب الكومباكت منذ اكثر من 10 سنوات ( نورن ديزاين ) دلوقتى تقدر تستخم الك.
27/7/2024
مفاجأة اسعار شركة نورن ديزاين لسعر المتر كومباكت شامل التوريد والتركيب مفاجاه نورن ديزاين علي سعر ا.
25/7/2024
للكومباكت hpl فواصل حمامات و قواطيع كومباكت hpl جمال الحمام ما يكملش من غير الكومباكت (HPL) أفضل الخ.
24/7/2024
عن تأجير أتوبيس شيفروليه 33 راكب 2023، لأي رحلة جماعية راحة، أمان، ومتعة في كل رحلة 1 التصميم الداخل.
24/7/2024
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