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كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء - في القاهرة مصر

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كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء 📞 هل ترغب في تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم؟ مع أنظمة الكول سنتر المتكاملة من أون لاين تك يمكنك إدارة مكالمات العملاء بكفاءة عالية تتبع الأداء وتحقيق تواصل سلس يعزز من سمعة شركتك. #كول_سنتر #خدمة_العملاء #تحسين_الأداء متوافر فى شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ‏ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا ‏Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 ‏Email: [email protected] ‏Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب: wa.me/message/GG26MKSEWSKX
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اون لاين تك
التليفون: 01026009733

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 10/8/2024
رقم الإعلان: 2281175

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: حماية شاملة بكاميرات المراقبة - في القاهرة مصر

حماية شاملة بكاميرات المراقبة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حماية شاملة بكاميرات المراقبة مع كاميرات المراقبة الحديثة من أون لاين تك كن مطمئنًا بأن منزلك أو عم.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: تصميم شبكات داخلية احترافية - في القاهرة مصر

تصميم شبكات داخلية احترافية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شبكات داخلية متكاملة للشركات والمنازل 🌐 سواء كنت بحاجة إلى شبكة عالية الأداء لشركتك أو منزل .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

10/8/2024
صورة الاعلان: تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية - في القاهرة مصر

تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

🎉عرض حصري 🎉 تركيب 4 كاميرات مراقبة بأسعار تنافسية من أون لاين تك 📸 احصل على.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: جهاز البصمة ZK K14 PRO من شركة أون لاين تك - في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO من شركة أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز البصمة ZK K14 PRO من أون لاين تك احصل على أعلى مستويات الأمان والدقة في إدارة حضور وانصراف ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: نظام سنترال Pabx 108 المتكامل من اون لاين تك - في القاهرة مصر

نظام سنترال Pabx 108 المتكامل من اون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

سنترال داخلي Pabx 108 Central مع 8 خطوط داخلية من أون لاين تك 📌 حقق أفضل أداء للاتصالات داخ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

6/8/2024
صورة الاعلان: أجهزة بصمة للحضور والانصراف لضمان الانضباط - في القاهرة مصر

أجهزة بصمة للحضور والانصراف لضمان الانضباط

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أجهزة بصمة لضمان انضباط الموظفين ⏰ تحكم كامل في حضور وانصراف الموظفين. تقارير دقيقة تساعد في ت.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة - في القاهرة مصر

كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أنظمة كاميرات مراقبة متكاملة من أون لاين تك كاميرات مراقبة للمنشآت التجارية حماية مستمرة وأمان متكا.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

3/8/2024
صورة الاعلان: مواصفات سنترال داخلي Pabx-308 - في القاهرة مصر

مواصفات سنترال داخلي Pabx-308

(للبيع)

- في القاهرة مصر

مواصفات سنترال داخلي Pabx-308 📞 🔹 3 خطوط خارجية و8 خطوط داخلية: تحكم كامل في اتصالات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: عرض مميز 16 كاميرا مراقبة هيك فيجن - في القاهرة مصر

عرض مميز 16 كاميرا مراقبة هيك فيجن

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عرض مميز 16 كاميرا مراقبة هيك فيجن احصل على أمان كامل مع عرض 16 كاميرا مراقبة هيك فيجن عالية الجودة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: العدل تك تليفون أرضي عملي موديل 950C - في القاهرة مصر

العدل تك تليفون أرضي عملي موديل 950C

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تليفون أرضي عملي من 📞 العدل تك - موديل 950C 🔹جودة واتصال مستقر: مثالي للاستخدام الي.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

31/7/2024
صورة الاعلان: تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات - في القاهرة مصر

تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب كاميرات مراقبة للمنازل والشركات من شركة أون لاين تك هل تبحث عن الأمان والراحة لممتلكاتك؟ مع أ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: أنظمة كول سنتر ذكية وفعالة من أون لاين تك - في القاهرة مصر

أنظمة كول سنتر ذكية وفعالة من أون لاين تك

(للبيع)

- في القاهرة مصر

أنظمة كول سنتر ذكية وفعالة من أون لاين تك تميز بخدمة عملاء لا مثيل لها مع أنظمة الكول سنتر الذكية .
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: تركيب شبكات داخلية للمنازل والمكاتب - في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية للمنازل والمكاتب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تركيب شبكات داخلية من شركة أون لاين تك هل تبحث عن حلول تقنية متكاملة لتركيب الشبكات الداخلية في منز.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

27/7/2024
صورة الاعلان: سنترالات باناسونيك – KX-NS500 - في القاهرة مصر

سنترالات باناسونيك – KX-NS500

(للبيع)

- في القاهرة مصر

احصل على أفضل سنترالات باناسونيك موديل KX-NS500 المتطورة 🏢 💼 مثالي للشركات والمكاتب.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

24/7/2024
صورة الاعلان: جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 - في القاهرة مصر

جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20

(للبيع)

- في القاهرة مصر

جهاز بصمة الوجه واليد ZK-MB20 من أون لاين تك تمتع بأعلى مستويات الأمان والتقنية مع جهاز ZK-MB20 الذ.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 جنيه

22/7/2024
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