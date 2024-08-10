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كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
|كول سنتر لتعزيز خدمة العملاء 📞 هل ترغب في تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم؟ مع أنظمة الكول سنتر المتكاملة من أون لاين تك يمكنك إدارة مكالمات العملاء بكفاءة عالية تتبع الأداء وتحقيق تواصل سلس يعزز من سمعة شركتك. #كول_سنتر #خدمة_العملاء #تحسين_الأداء متوافر فى شركة #اون_لاين_تك #On_Line_Tech ولمعرفة كافة عروضنا وخدماتنا زوروا موقعنا Call us now: 01026009733 - 01111306275 - 01019717419 Email: [email protected] Website: www.onlinetech-eg.com وللتواصل واتس اب: wa.me/message/GG26MKSEWSKX
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اون لاين تك
|التليفون:
|01026009733
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|العنوان:
|102 برج المروة من شارع 27 النزهه 2 جسر السويس- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/8/2024
|رقم الإعلان:
|2281175
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