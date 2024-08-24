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كوستر للرحلات: الرفيق المثالي لمغامراتك الجماعية
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
| احجز كوستر للرحلات الآن! اتصل بنا اليوم لحجز كوستر الخاصة بك واستمتع برحلة جماعية مريحة وآمنة. سواء كنت تخطط لرحلة سياحية، رحلة مدرسية، أو مغامرة مع الأصدقاء، كوستر للرحلات هي رفيقك المثالي على الطريق! تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده كوستر للرحلات – لأن كل رحلة تستحق الأفضل!
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|تورست كار
|التليفون:
|01099552706
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|العنوان:
|12 ش الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283889
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