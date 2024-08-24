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كوستر للرحلات: الرفيق المثالي لمغامراتك الجماعية

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صورة الاعلان: كوستر للرحلات: الرفيق المثالي لمغامراتك الجماعية - في القاهرة مصر

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احجز كوستر للرحلات الآن! اتصل بنا اليوم لحجز كوستر الخاصة بك واستمتع برحلة جماعية مريحة وآمنة. سواء كنت تخطط لرحلة سياحية، رحلة مدرسية، أو مغامرة مع الأصدقاء، كوستر للرحلات هي رفيقك المثالي على الطريق! تواصل معنا الآن! اتصل بنا:01099552706 زوروا موقعنا: / العنوان: 12 ش الحجاز -ميدان المحكمه-مصر الجديده كوستر للرحلات – لأن كل رحلة تستحق الأفضل!
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: تورست كار
التليفون: 01099552706

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 12 ش الحجاز ميدان المحكمة- مصر الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/8/2024
رقم الإعلان: 2283889

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صورة الاعلان: اسعار سيارات الدفع الرباعي - في القاهرة مصر

اسعار سيارات الدفع الرباعي

(للإيجار)

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ليموزين دفع رباعي للايجار إذا كنت تبحث عن تجربة مغامرة ممتعة ومريحة، فإن استئجار سيارة دفع رباعي ه.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: عربيتك عندنا. أفضل شركات إيجار سيارات مصر - في القاهرة مصر

عربيتك عندنا. أفضل شركات إيجار سيارات مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار سيارات ماهي افضل شركة للنقل السياحى في مدينة نصر إيجار سيارات ؟؟ توفر شركة Bedaya Limousine ا.
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القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
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ايجار باجيرو العائليه 7 راكب

(للإيجار)

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات الدفع الرباعي 4*4 بأفضل الاسعار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات الدفع الرباعي 4*4 بأفضل الاسعار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

افضل اسعار ليموزين تعتبر تويوتا لاند كروزر واحدة من أشهر السيارات الرباعية الدفع في العالم، وتمتاز ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس e200 في مصر الجديدة - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس e200 في مصر الجديدة

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس e200 بالسائق تعتبر مرسيدس E200 من السيارات الفاخرة التي تجذب الكثيرين بسبب تصميمها الأ.
العنوان:

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القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: سعر الليموزين من مطار القاهرة الدولى - في القاهرة مصر

سعر الليموزين من مطار القاهرة الدولى

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

سعر ليموزين مطار القاهرة خدمة الليموزين والتاكسى من مطار القاهرة Limousine and taxi service from Ca.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين باص 50 مرسيدس - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين باص 50 مرسيدس

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

احجز الآن ليموزين باص 50 راكبًا! هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة وآمنة لمجموعة كبيرة من الأفراد؟ نقدم لك .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب - في القاهرة مصر

ايجار هيونداي اتش وان 7 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن سيارة واسعة ومريحة لرحلتك القادمة؟ نقدم لك هيونداي H1، السيارة المثالية للعائلات والمجموع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33 شيفورليه - في القاهرة مصر

ايجار باص 33 شيفورليه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تحتاج إلى وسيلة نقل واسعة لرحلة جماعية، مناسبة للأفواج السياحية أو الرحلات المدرسية؟ نقدم لك باص .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس C180 موديل 2022 - في القاهرة مصر

ايجار مرسيدس C180 موديل 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تبحث عن تجربة قيادة فاخرة ومريحة؟ نقدم لك فرصة استئجار مرسيدس C180 موديل 2022، السيارة المثالية ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33 لرحلات شرم الشيخ - في القاهرة مصر

ايجار باص 33 لرحلات شرم الشيخ

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

إعلان إيجار باص 33 راكب لرحلات شرم الشيخ هل ترغب في رحلة مريحة وممتعة إلى شرم الشيخ مع عائلتك أو أص.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: استئجر باص مرسيدس 50 للسياحه - في القاهرة مصر

استئجر باص مرسيدس 50 للسياحه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة سياحية مميزة؟ هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعتك؟ لدينا لك الحل المثالي! نقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: استئجر هيونداي توسان للرحلات المميزه - في القاهرة مصر

استئجر هيونداي توسان للرحلات المميزه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

هل تخطط لرحلة سياحية مميزة؟ هل تبحث عن وسيلة نقل مريحة وآمنة لمجموعتك؟ لدينا لك الحل المثالي! نقدم .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين _مطار القاهرة _مرسيدس s500 - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين _مطار القاهرة _مرسيدس s500

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار سيارات مرسيدس الحديثة _ليموزين نصار - في القاهرة مصر

ايجار سيارات مرسيدس الحديثة _ليموزين نصار

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ليموزين مطار ,ليموزين مطار القاهره ,اسعار ليموزين المطار ,سيارات توصيل من مطار القاهره ,شركه ليموزين.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
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