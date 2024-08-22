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كشك حراسة فيبر جلاس - مصنع الآمل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: كشك حراسة فيبر جلاس - مصنع الآمل - في القاهرة مصر

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للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: AlAmal Fiberglass
التليفون: 01200381094

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الكيلو 17 طريق مصر اسكندرية الزراعي- قليوب
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 2,900 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/8/2024
رقم الإعلان: 2283675

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم )

ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم )

(للبيع)

ارواب تخرج جامعات (شركة 3A لليونيفورم 01200561116) نهتم بجوده ارواب التخرج وقبعات التخرج ووشاح الت.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: اخصائي تسويق الكتروني

اخصائي تسويق الكتروني

(فرصة عمل)

المهام والمسؤوليات: وضع وتنفيذ استراتيجيات تسويقية فعالة لتعزيز تواجد الشركة وزيادة الوعي بالعلامة ا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

12,211 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: اماكن تصنيع يونيفورم امن

اماكن تصنيع يونيفورم امن

(للبيع)

اماكن تصنيع يونيفورم امن01003358542 يونيفورم امن وشركات الحراسات الخاصة المصصم من شركة 3A لليونيف.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: مصنع يونيفورم حضانه

مصنع يونيفورم حضانه

(للبيع)

مصنع يونيفورم حضانه 01200561116 نصنع يونيفورم الحضانات بخامات ممتازة تناسب الاطفال ومتاح تنفيذ .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز

تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز

(للإيجار)

تاجير سياره مرسيدس E200 الفاخرة من شركة تورزم تورز يعد تجربة ممتعة وفاخرة. إذا كنت تبحث عن سيارات ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة

تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة

(للإيجار)

احجز Mercedes S450 الآن! لا تضيع فرصة تجربة قيادة استثنائية مع Mercedes S450. تواصل معنا اليوم واحجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة

تأجير Mercedes S450 - تجربة الفخامة المطلقة في كل رحلة

(للإيجار)

احجز Mercedes S450 الآن! لا تضيع فرصة تجربة قيادة استثنائية مع Mercedes S450. تواصل معنا اليوم واحجز.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح

استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح

(للإيجار)

استمتع برحلاتك مع باص 33 الفسيح والمريح تبحث عن وسيلة نقل جماعية مريحة وآمنة لرحلتك القادمة؟ نقدم ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: احدث قرص و احواض للحمامات

احدث قرص و احواض للحمامات

(للبيع)

احدث قرص و احواض للحمامات اختار الخامة اللى تميز مكانك ( كوريان كورى مستورد ) شركة ايجي ستون #خبرة_.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار ليموزين اتوبيس 33 فرد

ايجار ليموزين اتوبيس 33 فرد

(للإيجار)

هل تبحث عن وسيلة نقل فاخرة ومريحة لمجموعتك الكبيرة؟ نقدم لك خدمة إيجار ليموزين باص فاخر يتسع لـ 33 ف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 33 شيفورليه

ايجار باص 33 شيفورليه

(للإيجار)

هل تبحث عن وسيلة مريحة وآمنة لنقل مجموعة من الأفراد؟ نقدم لك باص شيفورليه 33 راكب للإيجار! مميزات ا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار كيا سبورتاج 2023

ايجار كيا سبورتاج 2023

(للإيجار)

هل تبحث عن تجربة قيادة عصرية ومريحة؟ نقدم لك كيا سبورتاج 2023 للإيجار! مميزات السيارة: تصميم أنيق:.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار مرسيدس c180 موديل 2023

ايجار مرسيدس c180 موديل 2023

(للإيجار)

تسعى لتجربة قيادة فاخرة وأنيقة؟ نقدم لك مرسيدس C180 موديل 2023 للإيجار، حيث الفخامة والأداء يلتقيان!.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

22/8/2024
صورة الاعلان: ايجار باص 28 للرحلات

ايجار باص 28 للرحلات

(للإيجار)

ايجار باص 28 للرحلات عندنا باص 28 راكب جاهز لخدمتكم ليش تختاروا باصنا - مقاعد مريحة تنسيكم التعب - م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/8/2024
صورة الاعلان: استشاريات جلدية

استشاريات جلدية

(فرصة عمل)

مجمع طبي بمكة بمنطقة الشرائع مطلوب . #استشاريات_جلدية و_تجميل الشروط: خبرة لاتقل عن خمس سنوات بعد ال.
العنوان:

القاهرة - مصر

اتصل

22/8/2024
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