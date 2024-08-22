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كشك حراسة فيبر جلاس - مصنع الآمل
(للبيع)
تفاصيل الإعلان
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|AlAmal Fiberglass
|التليفون:
|01200381094
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|العنوان:
|الكيلو 17 طريق مصر اسكندرية الزراعي- قليوب
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/8/2024
|رقم الإعلان:
|2283675
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