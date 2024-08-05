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كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض
(للإيجار)
تفاصيل الإعلان
|معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار - كرينات متاحة للإيجار - موديلات حديثة و جديدة - تليهندر 17 متر للايجار في الرياض - تليهندرات متنوعة للايجار - سيزر لفت للايجار - مان لفت للايجار - جي سي بي للايجار Heavy Equipment for Rent - Specialized company for heavy equipment rental - Forklifts for rent in Riyadh - Telehandlers for rent - Telehandler 17 meter for rent in Riyadh - JCB for rent in Riyadh
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280362
ابو جرهم لتأجير معدات ثقيلة بالرياض وخارج الرياض بافضل الاسعار متواجدون علي مدار الساعه وباسعار خا.
5/8/2024
معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
5/8/2024
معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
5/8/2024
🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
1/8/2024
🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
31/7/2024
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
28/7/2024
روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
28/7/2024
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27/7/2024
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27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
27/7/2024
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27/7/2024
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25/7/2024
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25/7/2024
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24/7/2024
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