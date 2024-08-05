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كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

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تفاصيل الإعلان
معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار - كرينات متاحة للإيجار - موديلات حديثة و جديدة - تليهندر 17 متر للايجار في الرياض - تليهندرات متنوعة للايجار - سيزر لفت للايجار - مان لفت للايجار - جي سي بي للايجار Heavy Equipment for Rent - Specialized company for heavy equipment rental - Forklifts for rent in Riyadh - Telehandlers for rent - Telehandler 17 meter for rent in Riyadh - JCB for rent in Riyadh
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ابو جرهم
التليفون: 577613129

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العنوان: - الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 ريال
تاريخ الإعلان: 5/8/2024
رقم الإعلان: 2280362

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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض - في الرياض السعودية

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

ابو جرهم لتأجير معدات ثقيلة بالرياض وخارج الرياض بافضل الاسعار متواجدون علي مدار الساعه وباسعار خا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض - في الرياض السعودية

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض - في الرياض السعودية

كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

معدات ثقيلة للايجار - شركة متخصصة في تأجير المعدات الثقيلة - روافع شوكية للايجار - فوركلفت للايجار -.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

5/8/2024
صورة الاعلان: تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض - في الرياض السعودية

تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

1/8/2024
صورة الاعلان: تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض - في الرياض السعودية

تأجير الكرينات والسيزرلفت والمانلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 رافعات مقصية ورافعات شوكية للإيجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة لجميع مشاريعك: 🔹.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

31/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار - في الرياض السعودية

سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

28/7/2024
صورة الاعلان: سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار - في الرياض السعودية

سيزرلفت للايجار مانلفت للايجار فوركلفت للايجار كرينات للايجار

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

روافع مقصية للايجار رافعات مقصية للايجار كهرباء ديزل للايجار تحميل وتنزيل العمل فوركلفت للايجار روا.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

28/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

27/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

25/7/2024
صورة الاعلان: #روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض - في الرياض السعودية

#روافع_حديثة_للإيجار #سيزرلفت #مانلفت #فوركلفت في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

🏗 روافع مقصية ورافعات شوكية للايجار! ✨ خدمات تأجير متكاملة للمشاريع الخاصة بك: €.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

25/7/2024
صورة الاعلان: #كرينات للإيجار بكافة الاحجام في الرياض - في الرياض السعودية

#كرينات للإيجار بكافة الاحجام في الرياض

(للإيجار)

- في الرياض السعودية

**تأجير جميع أنواع معدات الرفع في الرياض:** - رافعات مقصية بجميع الأحجام؛ كهرباء وديزل. - سيزرلفت ب.
العنوان:

الرياض - السعودية
القسم: 

1,000 ريال

24/7/2024
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