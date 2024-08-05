كرينات للايجار كرين 50طن 80طن ايجار 100طن كرين بالرياض

(للإيجار)
|ابو جرهم لتأجير معدات ثقيلة بالرياض وخارج الرياض بافضل الاسعار متواجدون علي مدار الساعه وباسعار خارج المنافسة م توفر لدينا جميع المعدات والشاحنات الثقيلة والخفيفة بجميع الاحجام نظام تأجير ( يومي – شهري – سنوي – عقود ) #Electric scissor lifts for rent in Riyadh #Diesel scissor lifts for rent in Riyadh #Boom lifts for rent in Riyadh #Manlifts lifts for rent in Riyadh #Scissor lift 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 meter for rent in Riyadh #Manlift 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 meter for rent in Riyadh
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ابو جرهم
|التليفون:
|577613129
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 ريال
|تاريخ الإعلان:
|5/8/2024
|رقم الإعلان:
|2280359
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال
1,000 ريال